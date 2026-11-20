Sözcü soruşturmasında adli kontrol talepleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturmasında, Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketlere yönelik gözaltı işlemlerinin ardından dört şüpheli adliyeye sevk edildi.

kimler sevk edildi:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı, eski Sözcü Medya Grubu Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül ile şirket yetkilileri İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli bulunuyor. Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebi yerine adli kontrol tedbirleri gündeme getirildi.

talepler ve hakimliğe sevk:

Savcılık, Yonca Yücekaleli hakkında ev hapsi, diğer üç şüpheli Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül ve İsmail Öz hakkında ise imza yükümlülüğü ile yurt dışına çıkış yasağı uygulanması yönünde adli kontrol tedbirleri talep etti. Şüpheliler, taleplerin değerlendirilmesi için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İşlemlerin usulüne uygun biçimde sürdüğü ve kararın hakimlik aşamasında netlik kazanacağı kaydedildi.

Sözcü soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli için adli kontrol talebi