Girne'de devam eden dava ve yeni yöneltilen suçlama:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi kazasına ilişkin davada, 9 sanık 13. kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada soruşturmayı yürüten tahkikat polisi Mehmet Mannaş, daha önce Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 210'uncu maddesi uyarınca işleme konulan 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasının, elde edilen yeni bilirkişi raporları ve bulgular doğrultusunda aynı yasanın 205'inci maddesinde düzenlenen 'kasten öldürme' suçuna dönüştürüldüğünü açıkladı.

bilirkişi raporlarının suç nitelendirmesine etkisi:

Mannaş, mahkemeye sunduğu rapor özetlerinde kazaya ilişkin teknik tespitlerin, ihmallerin ağır nitelikte olduğunu ve bu ihmallerin çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığını gösterdiğini belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporları, gemide yapılan tamiratların kazayla bağlantılı olduğuna dair değerlendirmeler içeriyor ve bu değerlendirmeler suçun niteliğinin ağırlaştırılmasında belirleyici oldu.

tamirat, malzemeler ve sorumluluk araştırması:

Mannaş, geminin daha önce uygunsuz malzemelerle tamir edildiğine dair bulgular olduğunu aktardı. Bilirkişi raporlarına göre söz konusu tamiratın tersanede ve gerekli teknik şartlarda yapılması gerekirken uygunsuz malzemeler kullanıldı. Tamirat için kullanılan malzemelerin 13 Haziran tarihinde satın alındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında tamirat sürecinde görev alan ve bu işlemlerden haberdar olan kişilerin sorumlulukları ayrı ayrı inceleniyor.

Mahkemede hazır bulunan sanıklar arasında şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebattan Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov yer aldı. Mannaş, Özdülger'in tamir masraflarından haberdar olduğunu ve şirket direktörü sıfatıyla sürece ilişkin sorumluluğunun değerlendirildiğini söyledi. Birinci kaptan Mustafa Öz'ün tamiratı dönemin mürettebatıyla birlikte gerçekleştirdiği, Seraslan, Zeki Öz ve Metin Gül'ün de tamirattan haberdar olduğunun soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

su geçirmez kapılar ve gemi içi düzenlemeler:

Bilirkişi raporlarının önemli başlıklarından biri geminin su geçirmez kapılarının durumu oldu. Mannaş, elde edilen raporlarda su geçirmez kapıları ve su geçişlerine ilişkin tespitlerin suçun niteliğinin değiştirilmesinde etkili olduğunu söyledi. İfadelerde, Vale Hummadov kapıların tamamının açık olduğunu beyan etmiş; Raşat İbrahimov ise gemideki diğer görevleri kapsamında soruşturuluyor. Ayrıca Serkan Erol'un olay anında görevini gereği gibi yerine getirmediğine dair tespitlerin bulunduğu aktarıldı.

elektronik deliller, belgeler ve uluslararası mevzuat incelemeleri:

Duruşmada Mannaş, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın gönüllü ifadesinde bahsettiği e-posta yazışmalarına değindi. Seraslan'ın, tamirata ilişkin fotoğrafların e-posta ile gönderildiğini belirttiği ancak ilgili e-posta hesabının şirket tarafından kapatıldığının tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Metin Gül'ün e-posta hesabına erişim girişimlerinde şifrelerin değiştirildiği ve hesapların açılmadığı belirtildi. Bu durum, zanlılar arasındaki yazışmalara ulaşılmasını güçleştiriyor; el konulan telefonlar üzerinde incelemeler sürüyor.

Bilirkişiler ayrıca Türk Loydu'dan temin edilen belgeler ile uluslararası denizcilik mevzuatı kapsamında SOLAS, ISM ve HSC kayıtlarını değerlendiriyor. Mannaş, mürettebatın görev ve yetkilerini belirlemek için 9 Ekim 2026 tarihli görev çizelgesinin de soruşturma dosyasında incelendiğini, çizelgede acil durumlarda yerine getirilmesi gereken görevlerin yer aldığını ve bu görevlerin olay anında yerine getirilip getirilmediğinin araştırıldığını kaydetti.

görüntüler, VDR ve denetim eksikleri:

Mannaş, emare olarak alınan görüntülerin bilirkişilerce incelendiğini, eldeki görüntülerde geminin yan kısmının görülebildiğini ancak alt bölümüne ilişkin görüntü bulunmadığını aktardı. Önceki duruşmada VDR cihazı incelemelerine değinilmiş, cihazın arızalarının kayıt altına almadığı ve olay gününe ait ses kaydının bulunmadığı bildirilmişti. Soruşturma kapsamında 300'ün üzerinde ifade alındığı, Türkiye'den geminin geçmiş kazaları ve denetimlerine ilişkin belgelerin temin edildiği ifade edildi.

Ayrıca önceki ifadelerde gemide bulunması gereken 35 can simidinden 14'ünün mevcut olduğu, 12 çocuk can yeleğinin eksik olduğu ve Liman Dairesi denetimlerinde tespit edilen bazı eksikliklerin şirket tarafından daha sonra giderildiği yönündeki tespitler de soruşturma dosyasında yer alıyor.

soruşturmanın seyri ve hâkim kararı:

Mannaş, Türkiye'de bulunan ve ifadelerine başvurulması gereken kişilerle ilgili çalışmaların sürdüğünü, Türkiye'de aranan kişilerden ikisinin ifadesinin alındığını, dört kişinin ise henüz ifade vermediğini belirtti. Duruşmada şirket müdürü Saim İlkılıç ve geminin önceki baş makinisti Şimşek isimleri de gündeme geldi. Avukat Bahar Ersözer ise bazı kişilerin ifadesinin alındığını ileri sürdü.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Mannaş'ın ek tutukluluk talebi üzerine Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Mine Gündüz Sergen, 9 zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Soruşturma, teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda sürdürülecek.

Girne'de 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasında 9 sanık, 13'üncü kez hakim karşısında çıktı. Tahkikat polisi Mehmet Mannaş, sanıklara "taksirle öldürme" yerine "kasten öldürme" suçu yöneltti.