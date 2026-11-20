Nato Edge fuarı İzmir taksicilerine can suyu oldu

17-19 Kasım 2026 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilen NATO EDGE 2026 Teknoloji Fuarı, kentte ulaşım ve hizmet sektörlerinde belirgin bir hareketlilik yarattı. Organizasyonun sağladığı yoğunluk, başta taksi esnafı olmak üzere otel, restoran ve eğlence sektörlerine doğrudan yansıdı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yetkilileri, fuarın üç günlük döneminde iş hacminde kayda değer bir artış gözlemlediklerini açıkladı.

fuarın boyutu ve katılımcı profili:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla düzenlenen fuara toplam 284 teknoloji firması katıldı; bunların 30'u yerli firmalardan oluşuyordu. Organizasyonu yaklaşık 3 bin uluslararası katılımcı takip etti ve bu sayı kent genelinde hem konaklama hem de ulaşım talebini artırdı. Fuara gelen misafirlerin havalimanından fuar alanına, fuar alanından kent içindeki otellere ve eğlence mekânlarına yapılan transferler, taksi trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

taksicilerin verileri ve ekonomik yansımalar:

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan tarafından aktarılanlara göre, oda merkezli takip altyapısı üzerinden elde edilen veriler fuar öncesi üç gün ile fuar dönemi arasındaki farkı ortaya koydu. Taksi Takip Merkezi verilerine göre, fuar süresince taksi esnafının günlük iş hacminde yaklaşık yüzde 35-40 oranında artış kaydedildi. Özkan, bu canlılığın yalnızca taksicileri değil, kentin farklı hizmet sektörlerini de olumlu etkilediğini vurguladı.

Başkan Özkan, fuarın esnafı memnun ettiğini ve İzmir'in fuar altyapısının yerel yönetimler tarafından güçlendirilmesinin bu tür organizasyonları birer fırsata çevirdiğini belirtti. Özkan ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile İZFAŞ yönetimine ve ekiplerine teşekkür ederek, kentin 12 ay boyunca sürecek fuar hareketliliğiyle ekonomik canlılık kazanacağını ifade etti.

Fuarın kısa dönemli trafik ve gelir etkileri, taksi sektörünün dijital takip verileriyle somutlaşırken, organizasyonun sürdürülebilir fayda sağlaması için benzer etkinliklerin düzenli olarak sürdürülmesinin önemine de dikkat çekildi.

İZMİR’DE 17-19 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN VE YAKLAŞIK 3 BİN ULUSLARARASI KATILIMCIYI AĞIRLAYAN NATO EDGE 2026 FUARI, KENTTEKİ ULAŞIM VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE HAREKETLİLİK OLUŞTURDU.