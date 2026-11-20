operasyon ve yakalama:

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önleri ve vatandaşların yoğun olduğu alanlarda dilencilik yapanlara yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, uygulama sırasında tespit ettikleri kişileri tek tek durdurarak kimlik ve durum kontrolleri yaptı. Denetimler sonucunda bazı kişiler zabıta karakoluna getirildi ve haklarında gerekli idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

zabıta ile karşılaşma:

Operasyon anında çevredeki vatandaşların dikkatini çeken konuşmalar yaşandı. Ekipleri görünce bir kişinin, "Hepsini yakaladınız, bir ben kaldım" demesi ilgi çekti. Denetimde bulunan zabıta memurlarından biri, yıllardır dilendiği belirtilen bir kişiyi görünce, "Ben neredeyse emekli olacağım, sen hala dileniyorsun" sözleriyle tepki gösterdi. Bu diyalog, uygulamanın en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

işlemler ve devam eden denetimler:

Yakalanan kişiler hakkında gerekli idari işlemler yerine getirildi. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde dilenciliğe yönelik denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. Uygulama, kamu alanlarında düzen ve huzurun sağlanması amacıyla devam ettirilecek denetimlerin parçası olarak değerlendirildi.

Elazığ'da uzun zamandır dilenen dilenciyi yakalayan zabıta: "Ben neredeyse emekli olacağım, sen hala dileniyorsun"