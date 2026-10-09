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Çivril’den Miryo-Mekanik TEKNOFEST 2026 Robolig finalinde

PAÜ Çivril Atasay Kamer MYO öğrencileri Miryo-Mekanik, 'Akıllı Şehir Teslimat Sistemi' projesiyle TEKNOFEST 2026 Robolig finaline yükseldi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: İrem Özkan

Çivril’den Miryo-Mekanik TEKNOFEST 2026 Robolig finalinde

Miryo-Mekanik takımının TEKNOFEST başarısı

Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan Miryo-Mekanik takımı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen TEKNOFEST 2026 Robolig yarışmasında finale yükseldi. Takımın geliştirdiği 'Akıllı Şehir Teslimat Sistemi', Şanlıurfa'da yapılan final aşamasında jüri ve izleyicilerin dikkatini çekti. Başarı, hem Çivril hem de Denizli için gurur kaynağı oldu.

Projenin teknik hedefleri

Proje, kentsel lojistiğe yönelik otonom bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Takımın geliştirdiği kargo robotu, şehir içi teslimat ve taşımacılık süreçlerini daha verimli ve ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor. Jüri değerlendirmelerinde projenin yenilikçi yaklaşımı ve uygulama potansiyeli öne çıktı. Öğrenciler, yoğun atölye çalışmaları ve teknik hazırlıklarla sistemi sahaya uygun hale getirdi.

Takım yapısı ve saha testleri

Takımın akademik danışmanlığını Öğr. Gör. Ali Coşkun üstleniyor. Kadroda Burhan Erbay takım kaptanı ve 1. pilot, Süleyman Aşkın mekanik tasarım sorumlusu, Helin Aydın elektronik tasarım sorumlusu, Edanur Tay yazılım geliştirme sorumlusu ve Muhammed Mustafa Şahin 2. pilot ile test süreçlerinden sorumlu olarak yer aldı. Takım, saha testlerini başarıyla tamamladı ve TEKNOFEST 2026'da elde ettikleri dereceyle geleceğin teknoloji ekipleri arasında yer alma yolunda önemli bir deneyim kazandı.

Miryo-Mekanik ekibinin başarısı, tarihsel mirasla modern teknolojiyi bir araya getiren bir isimlendirme tercihinin de simgesi oldu; takım adını Çivril topraklarındaki Miryokefalon Zaferi'nden alıyor. Öğrenciler, ilçelerini ve üniversitelerini temsil etmenin verdiği motivasyonla projeyi sergiledi ve final aşamasında önemli geri bildirimler aldı.

ÇİVRİL’İN GENÇLERİ TEKNOFEST 2026’DA FİNALE KALDI

ÇİVRİL’İN GENÇLERİ TEKNOFEST 2026’DA FİNALE KALDI

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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