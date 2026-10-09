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İşitme engelli kadın güreşçilerin yeni rotası Sivas: Avrupa'da madalya hedefi

İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, kasımdaki Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Sivas Zara'da 22 sporcu ile kampa girip madalya hedefiyle çalışıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İşitme engelli kadın güreşçilerin yeni rotası Sivas: Avrupa'da madalya hedefi

İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı Sivas'ta kampa girdi

İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, kasım ayında Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sivas’ın Zara ilçesinde kamp çalışmalarına başladı. Kampta 22 sporcu yer alıyor ve milli ekip, şampiyonada başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

Kampın yürütüldüğü merkez ve programı:

Hazırlıklar, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu öncülüğünde ve Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi’nde sürdürülüyor. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, teknik idmanlar ve müsabaka hazırlıklarına odaklanıyor. Milli takım, Avrupa müsabakası için kondisyon ve taktik çalışmaları yoğunlaştırdı.

Hedefler, takvim ve davet:

Kadın İşitme Engelli Güreş Milli Takım Antrenörü Murat Gençtürk, kadınlar işitme engelli güreşinin bu yıl dünyada ilk kez kurulduğunu ve Avrupa Şampiyonası'nın 25 Kasım tarihinde gerçekleşeceğini aktardı. Gençtürk ayrıca gelecek yıl 7 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hedefinden söz ederek, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmayı amaçladıklarını belirtti. Milli takımda 10 sıklette mücadele edecek sporcular bulunuyor.

Gençtürk, işitme engelli kadın güreşçilere ulaşmada zaman zaman zorluk yaşadıklarını ifade etti ve güreşe ilgi duyan sporcuları milli takım kamplarına katılmaya davet etti. Milli ekibin amacı, Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinletmek olarak özetleniyor.

İŞİTME ENGELLİ KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI, KASIM AYINDA ERMENİSTAN’DA DÜZENLENECEK AVRUPA...

İŞİTME ENGELLİ KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI, KASIM AYINDA ERMENİSTAN’DA DÜZENLENECEK AVRUPA ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA SİVAS’IN ZARA İLÇESİNDE KAMPA GİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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