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Bilimfest'te Bayraktar TB2 ile ilk karşılaşma, küçük ziyaretçide gurur ve heyecan

BilimFest Elazığ'da sergilenen Bayraktar TB2'yi gören ortaokul öğrencisinin sevinci kameralara yansıdı; festival binlerce öğrenciye teknoloji deneyimi sundu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Taylan Polat

Bilimfest'te Bayraktar TB2 ile ilk karşılaşma, küçük ziyaretçide gurur ve heyecan

BilimFest Elazığ'de Bayraktar TB2 ilgi odağı

Elazığ'da düzenlenen BilimFest, ziyaretçilerine yerli ve milli savunma teknolojilerini yakından görme imkânı sundu. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, binlerce ortaokul öğrencisini ağırladı. Organizasyon, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında bilim atölyeleri, teknoloji uygulamaları, uzay ve havacılık aktiviteleriyle zengin içerikler sundu.

Etkinlik kapsamı ve sergilenenler:

Fuarda emniyet ve jandarma unsurlarına ait zırhlı araçlar ve güvenlik sistemleri de sergilendi; ancak ziyaretçilerin odak noktası Türk savunma sanayiinin sembollerinden biri olan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı oldu. Katılımcılar SİHA'yı yakından inceleme fırsatı buldu, ekiplerle fotoğraf çektirdi ve sistemler hakkında bilgi aldı. Festival alanındaki deneyim alanları, genç ziyaretçilere teknoloji ve bilimi somut örneklerle tanıtmayı amaçladı.

Öğrencilerin tepkileri:

Ortaokul öğrencilerinin heyecanı kameralara yansıdı. SİHA'yı ilk kez yakından gören Zeynep Azra Erdoğan duygularını şöyle aktardı: 'Buraya geldik, gayet de güzel. Herkese emekleri için çok teşekkür ederiz. Ama dikkatimizi çeken çok güzel bir şey var. Çok güzel askerlerimiz ve Bayraktar TB2'miz burada. Gerçekten şu an bir duygu içerisindeyiz. Gurur duyuyoruz. Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz ve şunları görünce oturup ağlamamak elden değil.'

Bir diğer öğrenci Ahmet Eyüp Üstündağ ise etkinliği ve sergileri şu sözlerle özetledi: 'Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir duygu içerisindeyiz. O duyguyu anlatmak mümkün değil. Askerlerimiz, uçaklarımız, tanklarımız hepsi çok güzel. Çok mutluyuz.' Bu tepkiler, festivalin gençler üzerinde hem merak uyandıran hem de milli gurur duygusunu pekiştiren bir etkisi olduğunu gösterdi.

Organizatörler ve güvenlik güçleriyle gerçekleşen buluşmalar, öğrencilerin savunma ve havacılık teknolojilerine dair sorularına yanıt vererek bilgiyi deneyime dönüştürdü. Etkinlik, bölgedeki gençlerin teknolojiye olan ilgisini canlı tutmayı ve yerli üretim makinelerin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

ELAZIĞ&#039;DA YENİ TEKNOLOJİ ÜRÜN VE SİSTEMLERİNİN SERGİLENDİĞİ &quot;BİLİMFEST ELAZIĞ&quot;, ZİYARETÇİLERİNİ...

ELAZIĞ'DA YENİ TEKNOLOJİ ÜRÜN VE SİSTEMLERİNİN SERGİLENDİĞİ "BİLİMFEST ELAZIĞ", ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR. AHMET TEVFİK OZAN FUAR VE KONGRE MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FESTİVAL, KENTTEKİ BİNLERCE ÖĞRENCİYİ BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURUYOR.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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