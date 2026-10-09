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Kuzeyde şekillenen yeni mahalleler Adana’nın konut dengesini değiştiriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adana’da yerleşim kuzeye kayıyor; TOKİ konutları yeni yaşam alanları oluşturuyor, kira ve fiyatlar baskılanabilir.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kuzeyde şekillenen yeni mahalleler Adana’nın konut dengesini değiştiriyor

Adana'nın kuzeyinde yeni yaşam alanları oluşuyor:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adana’da yerleşim eğilimi belirgin şekilde kuzeye kaydı. Kentin kuzeyinde TOKİ tarafından tamamlanan deprem konutları, Çukurova ilçesindeki Söğütlü ve Seyhan ilçesindeki Karakuyu gibi bölgelerde yeni mahallelerin oluşmasına zemin hazırladı. Saha gözlemleri ve sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre bu dönüşüm, kentin gelişim yönünü yeniden belirliyor.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu konut talebi ve yapılaşma eğilimlerindeki değişimi vurguladı. Güney bölgelerdeki imar ve hukuki süreçlerin henüz tam çözülmemesi, kuzeydeki arazilerin zemin ve planlama avantajıyla birlikte yatırımcıların ve hak sahiplerinin tercihlerinin buraya yönelmesine neden oluyor.

Yeni projeler ve sayıların işaret ettikleri:

Karslıoğlu, Adana’da kuzeyde yapılması planlanan konut adedinin büyüklüğüne dikkat çekti: kentte 12 bin konut daha yapılması planlanıyor ve projelerin bir bölümü için ihaleler tamamlandı. Mahkeme süreçlerinin sonuçlanmasıyla imara açılan alanlarda özel sektörün yeni projeler geliştirmeye başladığı, bunun da inşaat faaliyetlerinin kuzeye kaymasını hızlandırdığı belirtildi.

Çukurova ve Seyhan başta olmak üzere kuzey aksında ortaya çıkan yeni yerleşimler, altyapı ve sosyal donatı taleplerini de beraberinde getiriyor. Bu gelişme, şehir planlaması ve kentsel dönüşüm politikalarının kritik önemini yeniden gündeme taşıyor.

Kira ve konut fiyatlarına etkisi:

Sektör temsilcileri yeni arzın kira ve satılık fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceğini ifade ediyor. Karslıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, TOKİ konutlarında aylık kiralar şu anda 10 bin lira seviyesinde; bazı yerlerde, örneğin Kahramanmaraş’ta TOKİ konutlarının kiralarının 3-4 bin liraye kadar düştüğü gözlemleniyor. Yeni üretimin piyasaya girişiyle kent genelinde kiraların ve satış fiyatlarının dengeleneceği öngörülüyor.

Ancak uzmanlar, sadece yeni konut üretiminin yeterli olmayacağını; faiz oranlarının düşmesi, kentsel dönüşümün hızlanması ve kamu bankalarının konut alımını destekleyecek özel finansman paketlerinin devreye girmesinin gerektiğini vurguluyor. Bu adımların hem talebi destekleyeceği hem de fiyat istikrarına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Sonuç olarak, Adana’daki yerleşim kaymasının kısa vadede arz talep dengesini değiştirme potansiyeli bulunuyor. Kuzeyde şekillenen yeni yaşam alanları, hem konut fiyatları hem de şehir planlaması açısından takip edilmesi gereken bir dönüşüm süreci başlattı.

Adana’da yerleşim kuzeye kayıyor: &quot;Kira ve ev fiyatlarında düşüş bekleniyor&quot;

Adana’da yerleşim kuzeye kayıyor: "Kira ve ev fiyatlarında düşüş bekleniyor"

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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