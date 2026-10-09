Ortaokul öğrencisinin Bayraktar TB2 ile duygusal karşılaşması

BilimFest Elazığ'ta yerli savunma teknolojisine ilgi:

Elazığ'da düzenlenen BilimFest Elazığ, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde binlerce öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda bilim atölyeleri, teknoloji uygulamaları, bilim gösterileri, uzay ve havacılık etkinlikleri yer alıyor. Fuarda emniyet ve jandarma unsurlarına ait zırhlı araçlar ile güvenlik sistemleri de sergilendi; ancak ziyaretçilerin dikkatini çeken en önemli parça Türk savunma sanayisinin simgelerinden Bayraktar TB2 oldu.

Ziyaretçiler SİHA'yı yakından inceleme, ekiplerle fotoğraf çektirme imkânı buldu. Küçük yaştaki öğrenciler için sergi, teknolojiyi somut olarak görme ve meraklarını canlı tutma fırsatı sundu. Organizasyon, gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturma hedefini uygulamalı deneyimlerle destekliyor.

Öğrencilerin yoğun duygusal tepkisi:

Ortaokul öğrencilerinin sergilenen Bayraktar TB2 karşısında yaşadığı sevinç ve heyecan kameraya yansıdı. Uzun süredir yakından görmeyi hayal ettikleri SİHA'yı karşısında gören öğrenciler duygularını açıkça ifade etti. Zeynep Azra Erdoğan, "Buraya geldik, gayet de güzel. Herkese emekleri için çok teşekkür ederiz. Ama dikkatimizi çeken çok güzel bir şey var. Çok güzel askerlerimiz ve Bayraktar TB2'miz burada. Gerçekten şu an bir duygu içerisindeyiz. Gurur duyuyoruz. Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz ve şunları görünce oturup ağlamamak elden değil" sözleriyle hislerini aktardı.

Bir diğer öğrenci Ahmet Eyüp Üstündağ da etkinlik ve sergilenen unsurlardan etkilendiğini dile getirdi: "Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir duygu içerisindeyiz. O duyguyu anlatmak mümkün değil. Askerlerimiz, uçaklarımız, tanklarımız hepsi çok güzel. Çok mutluyuz." Bu ifadeler, genç katılımcıların milli teknolojiye duyduğu hayranlığı ve gururu ortaya koydu.

Festival organizatörleri, benzer etkinliklerin öğrencilerin ilgi alanlarını genişlettiğini ve kariyer yönelimlerine katkı sağladığını belirtiyor. Sergilenen savunma teknolojilerinin gençler üzerindeki etkisi, hem teknik merak hem de milli bilinç açısından önem taşıyor. Etkinlik boyunca ziyaretçilere yönelik uygulamalı atölyeler ve bilgilendirici gösteriler devam edecek.

Öğrencinin Bayraktar TB2 SİHA heyecanı