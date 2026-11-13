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Gizli kredi evliliği sarsarsa boşanma nedeni olabilir

Eşten habersiz kredi çekilmesi tek başına boşanma nedeni değil; mahkeme borcun aile ekonomisini sarsıp güveni temelinden yok edip etmediğini inceler.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gizli kredi evliliği sarsarsa boşanma nedeni olabilir

Eşten habersiz kredi ve boşanma arasındaki sınır:

Diyarbakır’da avukat Elif Göçtürkin aktardığına göre, eşten habersiz kredi çekilmesi her durumda boşanma sebebi olarak kabul edilmiyor. Hukuk uygulamasında belirleyici olan, borcun ve tasarrufun evlilik birliğine etkisidir. Bu nedenle mahkemeler, olgunun tek başına suçlayıcı olup olmadığına değil, ortaya çıkan ekonomik ve güven zafiyetinin boyutuna bakar.

Mahkemenin ölçütleri:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatlarına göre, izinsiz kredi çekmenin boşanmaya dayanak oluşturabilmesi için borçlanmanın aile birliğini ekonomik yönden sarsması veya evlilikteki güveni temelinden yok etmesi gerekir. Özellikle kredinin kumar, şans oyunları, sadakatsizlik gösteren harcamalar ya da kişisel lüksler için kullanılması; ailenin ödeme güçlüğüne düşmesi ve icra takipleriyle karşılaşılması hâllerinde mahkemeler bunu ağır kusur sayıp boşanma kararı verebilmektedir.

Delil, istisna ve yargı pratiği:

Öte yandan çekilen kredinin evin geçimi, kira, sağlık veya çocukların eğitim masrafları gibi ortak ve zorunlu ihtiyaçlara ayrılması; borcun ailenin mali dengesini bozmaması ya da diğer eşin durumu hoşgörüyle karşılayıp ortak hayatı sürdürmesi durumlarında boşanma davaları reddedilebiliyor. Göçtürk, izin veya bilginin yokluğunun davacı tarafından somut delillerle ispatlanamamasının da davanın seyrini etkilediğini vurguluyor. Ayrıca, taşınmaz veya araç alımı gibi somut tasarruflarda diğer delillerle birlikte hâkimin takdir yetkisi devreye giriyor; aile birliğinin temelden sarsılması ve ortak hayatın sürdürülemez hale gelmesi hâlinde boşanma kararı verilebiliyor.

Sonuç olarak, izinsiz kredi çekilmesi tek başına otomatik boşanmaya yol açmaz; her olay somut koşulları, borcun kullanımı, oluşturduğu ekonomik sonuçlar ve mahkeme önündeki delil durumuna göre değerlendiriliyor.

DİYARBAKIR’DA YAŞAYAN AVUKAT ELİF GÖÇTÜRK, EŞTEN HABERSİZ KREDİ ÇEKMEK, HER DURUMDA BOŞANMA SEBEBİ...

DİYARBAKIR’DA YAŞAYAN AVUKAT ELİF GÖÇTÜRK, EŞTEN HABERSİZ KREDİ ÇEKMEK, HER DURUMDA BOŞANMA SEBEBİ SAYILMADIĞINI FAKAT BİRTAKIM ŞARTLARIN OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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