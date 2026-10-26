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Cizre’de 75. yıl coşkusu: imam hatip okullarının yeniden açılışı anıldı

Cizre'de imam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yılı, bilim ve maneviyatı birleştiren etkinlikler ve proje sunumlarıyla kutlandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Cizre’de 75. yıl coşkusu: imam hatip okullarının yeniden açılışı anıldı

Programın içeriği:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde imam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yılı dolayısıyla düzenlenen tören, Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program boyunca imam hatip okullarının tarihsel gelişimi ele alındı, kurucu ve öncü isimler anıldı. Yeniden açılış sürecinde liderlik eden Mahmut Celalettin Ökten ile dönemin Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri rahmet ve minnetle yad edildi.

Geleceğe çift kanatlı vizyon:

Şahan İke konuşmasında, Cizre'nin ilimle yoğrulmuş topraklarında 75 yıl önce dikilen bir fidanın gölgesinde yetişmenin gururunu vurguladı. İke, okul anlayışını tanımlarken bunun bir kanadını bilim, fen, teknoloji ve kodlamanın; diğer kanadını ise ahlak, maneviyat ve kadim değerlerin oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde akademik başarının yanı sıra değerler eğitiminin önemine dikkat çekti.

Programda imam hatip okullarının, öğrencileri dijital dünyanın risklerine karşı koruma ve bilinçlendirmedeki rollerine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Okulların bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü proje ve çalışmaların eğitim hayatına kattığı değerler katılımcılarla paylaşıldı.

Sinevizyon gösterimleri, öğrencilerin sunduğu şiir dinletileri ve çeşitli sahne gösterileri kutlamanın görsel ve kültürel ayağını oluşturdu. Etkinlik, katılımcıların günün anısına çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Yetkililer, anma ve kutlama etkinliklerinin genç kuşaklara hem tarih bilinci hem de modern eğitim imkânları arasındaki dengeyi aktarmayı amaçladığını belirtti ve Cizre'den yükselen bu meşalenin ülke eğitimine katkısının süreceği mesajını verdi.

CİZRE İLÇESİNDE İMAM HATİP OKULLARININ YENİDEN AÇILIŞININ 75. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KAPSAMLI BİR...

CİZRE İLÇESİNDE İMAM HATİP OKULLARININ YENİDEN AÇILIŞININ 75. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KAPSAMLI BİR KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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