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Raylarda güvenlik: demiryolu personeline uygulamalı yangın eğitimi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Devlet Demiryolları personeline teorik ve uygulamalı eğitim vererek yangın müdahale ve tahliye yeteneklerini artırdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Raylarda güvenlik: demiryolu personeline uygulamalı yangın eğitimi

Erzincan'da demiryolu personeline yangın eğitimi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, Devlet Demiryolları personeline yangınla mücadele konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Program, teorik anlatımlar ile uygulamalı eğitimleri bir arada içerdi.

Eğitimin içeriği:

İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından verilen teorik bölümde katılımcılara yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve yöntemleri ile acil müdahale ve tahliye konularında detaylı bilgiler sunuldu. Amaç, risklerin doğru tespit edilmesi ve önleyici tedbirlerin uygulanması olarak açıklandı.

Uygulamalı müdahaleler:

Eğitimin uygulamalı kısmında mutfak ve sıvı yangınlarına yönelik müdahale yöntemleri gösterildi. Katılımcılar, kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürme cihazlarını kullanarak söndürme tekniklerini birebir uygulama imkânı buldu.

Eğitimlerin, yangınlara karşı hazırlıklı olunması, doğru müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi ve can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

ERZİNCAN&#039;DA DEMİR YOLU PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ

ERZİNCAN'DA DEMİR YOLU PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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