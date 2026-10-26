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ESOGÜ'de yer gök kırmızı beyaz sloganıyla cumhuriyet yürüyüşü

ESOGÜ'nün 'Yer Gök Kırmızı Beyaz' yürüyüşünde yönetim, personel ve öğrenciler ellerinde bayraklarla Cumhuriyet'in 103. yıl coşkusunu Cumhuriyet Meydanı'nda paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ESOGÜ'de yer gök kırmızı beyaz sloganıyla cumhuriyet yürüyüşü

ESOGÜ'de kortejle başlayan yürüyüş:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından Cumhuriyet'in 103. yılı anısına "Yer Gök Kırmızı Beyaz" sloganıyla düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, ESOGÜ Kapalı Spor Salonu önünden başladı. Kortejde, yürüyüş boyunca taşıyan grup tarafından dev Türk bayrağı taşındı ve katılımcılarda yoğun bir birlik duygusu gözlendi.

Etkinliğe ESOGÜ Yönetimi, personeli ve öğrencileri katıldı; Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy öncülüğünde kampüs halkı ellerinde bayraklarla yürüyüşe destek verdi. Yürüyüş boyunca sloganlar ve bayrak görüntüleri dikkat çekti.

Cumhuriyet meydanında sonlanan tören:

Yürüyüş, ESOGÜ Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Program, alanda gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile tamamlandı. Katılımcılar, Cumhuriyetin değerlerini vurgulayan bir atmosfer içinde bir araya geldi.

Etkinlik, üniversite topluluğunun cumhuriyet bilinci ve ortak değerler etrafında buluştuğunu gösterdi ve kampüs içinde coşkunun paylaşılmasıyla sonlandı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRLÜĞÜ’NÜN CUMHURİYETİN 103. YILI DOLAYISIYLA, &quot;YER...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRLÜĞÜ’NÜN CUMHURİYETİN 103. YILI DOLAYISIYLA, "YER GÖK KIRMIZI BEYAZ" SLOGANIYLA DÜZENLEDİĞİ "CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ"; ESOGÜ YÖNETİMİ, PERSONELİ VE ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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