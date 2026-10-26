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Nizip'te toprak yüklü traktör dereye devrildi, sürücü kurtarıldı

Nizip'in Sekili Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün toprak yüklü traktörü dereye düştü; yaralı Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nizip'te toprak yüklü traktör dereye devrildi, sürücü kurtarıldı

kaza ve müdahale:

Nizip ilçesine bağlı Sekili Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak yüklü bir traktör dereye düştü. Araçta bulunan Mehmet Ağca, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle traktörün altından çıkarıldı.

sürücünün durumu ve soruşturma:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. İlk belirlemelere göre 1 yaralı olan sürücü, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri ve yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

NİZİP İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TOPRAK YÜKLÜ TRAKTÖR DEREYE...

NİZİP İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TOPRAK YÜKLÜ TRAKTÖR DEREYE UÇTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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