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OMÜ Pekin'de ortak araştırma ve öğrenci hareketliliği fırsatlarını değerlendirdi

OMÜ rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın yönetimindeki heyet, CEE 2026 kapsamında Pekin'de NCUT ile mühendislik, ekonomi ve Erasmus+ fırsatlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

OMÜ Pekin'de ortak araştırma ve öğrenci hareketliliği fırsatlarını değerlendirdi

OMÜ Pekin'de ortak araştırma ve öğrenci hareketliliği fırsatlarını değerlendirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Çin'de yürütülen temaslarını derinleştiriyor. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın başkanlığındaki heyet, 2026 Çin Eğitim Fuarı (China Education Expo–CEE 2026) kapsamında Pekin'de bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

görüşmede ele alınan konular:

OMÜ heyetinde Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur ve Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan yer aldı. NCUT heyetinde ise Rektör Yardımcısı Prof. Chen Qun, Ekonomi ve Yönetim Fakültesi Sekreteri Prof. Xie Zhaoyang, MBA Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Ji Xuehong, Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktörü Xu Mei, Uluslararası Okul Dekan Yardımcısı Tang Yingjuan ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Fang Ting hazır bulundu.

Görüşmelerde iki üniversite arasında sürdürülebilir iş birliği imkanları, mühendislik ile ekonomi ve yönetim alanlarında ortak akademik çalışmalar ile Erasmus+ KA171 kapsamında proje geliştirme fırsatları değerlendirildi.

laboratuvar ziyaretleri ve hedefler:

Taraflar, NCUT bünyesindeki laboratuvarları ziyaret ederek üniversitenin araştırma altyapısı hakkında bilgi aldı ve potansiyel ortak çalışma alanlarını yerinde inceledi. Karşılıklı kurumsal tanıtımlar, iş birliği zemininin güçlendirilmesine yönelik adımlar olarak öne çıktı.

OMÜ'nün bu temaslarının, Çin'deki yükseköğretim kurumlarıyla akademik ilişkileri kuvvetlendirerek eğitim, araştırma ve akademik hareketlilik alanlarında yeni iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), ULUSLARARASILAŞMA HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ULUSLARARASI AKADEMİK...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), ULUSLARARASILAŞMA HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA OMÜ HEYETİ, ÇİN’İN BAŞKENTİ PEKİN’DE TEMASLARDA BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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