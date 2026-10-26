Başiskele'de gençlerle geleceğin meslekleri konuşuldu

Başiskele 3. Kariyer Zirvesi başladı:

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kariyer Zirvesi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezinde gençlerle buluştu. Etkinlik, gençlerin kariyer hedeflerini netleştirmelerine, doğru meslek tercihleri yapmalarına ve hızla değişen iş dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Zirve iki gün sürecek olup yarın da devam edecek.

Program, akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri ve alanında tanınan konuşmacıları bir araya getiriyor. Zirvede kariyer planlaması, yapay zeka, geleceğin meslekleri, milli teknoloji hamlesi, lojistik sektöründeki iş fırsatları ve toplumsal farkındalık gibi başlıklar ele alınıyor.

Açılış oturumu ve katılımcılar:

Açılış oturumunda yer alanlar arasında Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir İnce vardı. Zirvenin ilk oturumunda ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gençlerle bir araya geldi.

Açılış konuşmasında Başkan Yasin Özlü, kariyerin hayat yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Özlü, tecrübe ile merakın, ustalar ile çırakların buluşmasının önemini vurgulayarak bu geleneği zirve formatında sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gençlere yön veren mesajlar:

Başkan Özlü gençlere seslenerek kariyer yolculuğunda yalnızca meslek sahibi olmanın yeterli olmadığını, yetenekleri keşfetmenin, sevdiği işi yapmanın ve yaptıkları işle değer üretmenin önemini anlattı. Özlü, hangi yolu seçilirse seçilsin emek vermeye ve alın teri dökmeye hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise kendi deneyimlerinden yola çıkarak gençlere hata yapmaktan korkmamaları gerektiğini söyledi. Büyükakın, kariyerin her zaman önceden belirlenmiş bir plana göre ilerlemediğini; başarının arkasında çoğu zaman yanlış kararlar ve başarısızlıkların olduğunu, bu deneyimlerden ders çıkarmanın değer taşıdığını aktardı. Gençlerin başkalarının hayatını birebir örnek almak yerine kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını ve imkanlarını keşfetmelerinin önemine dikkat çekti.

Zirve, gençlere rehberlik edecek oturumlar, paneller ve sektör temsilcileriyle yapılacak birebir görüşmelerle devam edecek. Etkinlik organizatörleri, katılımcıların kariyer planlaması ve geleceğin mesleklerine dair somut yönlendirmeler almasını hedefliyor.

Not: Zirve programı yarın yapılacak oturumlarla sürdürülecek ve katılımcılara sektörel bakış açıları ile uygulamalı tavsiyeler sunulacak.

BAŞİSKELE KARİYER ZİRVESİ 3, İLK GÜNÜNDE AKADEMİSYENLERİ VE İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİNİ GENÇLERLE BULUŞTURDU. YASİN ÖZLÜ VE TAHİR BÜYÜKAKIN’IN DA KATILDIĞI ZİRVEDE KARİYER PLANLAMASI VE MESLEK SEÇİMİNDE DOĞRU KARARLAR ELE ALINDI.