Rafet Yılmaz'a fahri doktora verildi: gençlere bilgiyi tutkuyla kullanma çağrısı

Antalya Belek Üniversitesi'nde törenle fahri doktora takdimi

Antalya Belek Üniversitesi İbrahim Coşkun Konferans Salonu'nda düzenlenen törende DAP Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Rafet Yılmaz fahri doktora unvanına layık görüldü. Tören kapsamında ayrıca 2026-2027 akademik yılına adı verilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Bal'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Abdullah Kuzu, üniversitenin yalnızca bilgi üretip paylaşan bir kurum olmadığını; deneyim, tecrübe ve başarıların da paylaşıldığı, gelecek nesilleri yetiştiren bir bilim yuvası olduğunu vurguladı. Kuzu, üniversitenin öğrencileri iş dünyası ve toplumla buluşturma, gençlerin farklı disiplinlerden deneyim kazanmasını sağlama hedefini öncelikli sorumlulukları olarak tanımladı.

fahri doktora töreni:

Tören sırasında kürsüye çıkan Rafet Yılmaz, üniversitenin vizyonu ve gençlere yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Antalya Belek Üniversitesi çatısı altında bulunmak, bu özel unvana layık görülmek ve vizyonuyla geleceğe ışık tutan bu güzel kurumda sizlerle aynı enerjiyi paylaşmak benim için gurur verici. Bizim tüm yatırımımız gençlere. Bilginizi tutkuyla birleştirin. Çünkü geleceği sadece çok çalışanlar değil, yaptığı işe tutku katanlar inşa eder" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yemin eden Yılmaz'a fahri doktora diploması takdim edildi ve cübbesini Rektör Prof. Dr. Abdullah Kuzu giydirdi.

hüseyin bal: isim verilmesinin yüklediği sorumluluk:

2026-2027 akademik yılına adı verilen Prof. Dr. Hüseyin Bal, konuşmasında bu unvanın kendisine sorumluluk yüklediğini dile getirdi. Bal, ismin verilmesi ile görev arasında kurulabilecek bağ nedeniyle bir miktar kaygı hissettiğini belirterek, bu sorumluluğun kapsamını şöyle özetledi: üniversitenin kurumsal kimliği için daha fazla çalışmak, gördüğü sorunları ilgili birimlere iletmek, önerilerde bulunmak, öğretim elemanlarını teşvik etmek ve öğrencilerin özgüvenini güçlendirmek.

Bal geçmişte kısıtlı imkânlarla az sayıda öğretim elemanıyla çalıştıklarını ancak bugün üniversitenin yeni bölümler, dinamik öğretim kadrosu ve stratejik hedeflerine kararlı ilerleyen yönetimiyle daha dinamik bir yapıya ulaştığını söyledi. Konuşmasının ardından Bal'a, Mütevelli Heyet Başkanı İlker Tuncay ve Rektör Prof. Dr. Abdullah Kuzu tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

arınç'tan gençlere siyaset ve sorumluluk mesajı:

Programda "Gençlerin Ülke Yönetimindeki Rolü" başlıklı konuşmayı yapan AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, siyasetin sadece resmi görevlerle sınırlı olmadığını; günlük tutum, eleştiriye bakış açısı ve üretme kapasitesinin de siyasetin parçası olduğunu vurguladı. Arınç, "Siyaset dediğimiz şey aslında bugün konuştuklarınız, duruşunuz, hoşunuza giden şeyler, eleştiriye karşı bakış açınız ve üretme kapasiteniz" dedi ve devletin güçlü kalmasının önemine işaret etti.

Arınç, siyasete erken yaşta girişinin sosyal çevresinden kaynaklandığını, babasının siyasetinin ve çevresel etkilerin kendisini bu alana yakınlaştırdığını anlattı: "Göz ve kulak aşinalığıyla hep işin içinde oldum."

Mütevelli Heyet Başkanı İlker Tuncay ise öğrencilerin üniversite yönetimiyle birlikte çalışmasının önemine dikkat çekti; öğrencilerin sadece derslerle sınırlı olmadığını, geçmişten örnekler vererek yarını anlatma sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Tören, konuşmalar ve plaket takdiminin ardından sona erdi; üniversite yetkilileri ile konuklar etkinliğin kapanışında bir araya geldi.

RAFET YILMAZ -ABDULLAH KUZU