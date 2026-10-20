Cizre'de bisikletle oynayan çocuklara dolmuş çarptı: bir çocuk yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesi sınırları içinde sokakta bisikletle oynayan iki çocuğa bir dolmuş çarptı. Dolmuşun plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi.

Çarpmanın şiddetiyle çocuklar yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı.

Hastane ve müdahale:

Yaralanan çocuklar ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve defin:

Minik Barış'ın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazanın nedeni, dolmuşun hız durumu ve sürücünün mesuliyeti başta olmak üzere yetkililerin yapacağı tespitlerle netleşecek. Olay, mahallede çocukların sokakta oynama alışkanlıkları ve trafikte alınması gereken önlemler konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINAN ÇOCUKLARDAN ANAOKULU ÖĞRENCİSİ BARIŞ ELMA, DOKTORLARIN TÜM ÇABALARINA RAĞMEN KURTARILAMADI.