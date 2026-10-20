Mezitli'de fırın operasyonu: dolap çekmecesinden 4 bin 800 hap ele geçirildi

operasyon detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen bir fırına baskın düzenledi. Baskında fırın sahibi M.N.A. gözaltına alındı ve olay yerinde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler:

Aramada, fırının arka kısmındaki, televizyon ünitesi gibi kullanılan dolabın alt çekmecesinde toplam 1 kilo 920 gram ağırlığında ve 4 bin 800 adet uyuşturucu hap bulundu. Elde edilen maddelere el konuldu.

gözaltı ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.N.A. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

MERSİN'DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMADA BASKIN DÜZENLENEN BİR FIRINDAKİ ODA İÇERİSİNDEKİ DOLAPTAN 4 BİN 800 ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI, YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.