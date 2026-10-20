Dolar 49,5670 +0,01%
Euro 55,7233 +0,25%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.601,39 -0,43%
EUR/USD 1,1238 +0,19%
Brent Petrol 109,05 -0,46%
--°

Mezitli'de fırın operasyonu: dolap çekmecesinden 4 bin 800 hap ele geçirildi

Mersin Mezitli'de düzenlenen fırın operasyonunda dolabın alt çekmecesinden 1 kilo 920 gram, 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 20:42

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 20:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Mezitli'de fırın operasyonu: dolap çekmecesinden 4 bin 800 hap ele geçirildi

operasyon detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen bir fırına baskın düzenledi. Baskında fırın sahibi M.N.A. gözaltına alındı ve olay yerinde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler:

Aramada, fırının arka kısmındaki, televizyon ünitesi gibi kullanılan dolabın alt çekmecesinde toplam 1 kilo 920 gram ağırlığında ve 4 bin 800 adet uyuşturucu hap bulundu. Elde edilen maddelere el konuldu.

gözaltı ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.N.A. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

MERSİN&#039;DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMADA BASKIN DÜZENLENEN BİR FIRINDAKİ...

MERSİN'DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMADA BASKIN DÜZENLENEN BİR FIRINDAKİ ODA İÇERİSİNDEKİ DOLAPTAN 4 BİN 800 ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI, YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zonguldak'ta Gemiciler Mahallesi'nde tüfekle bulunan kişinin ölümü araştırılıyor
images

Yedi gün sonra bulunan Ahmet Derin için son görev: cenaze ailesine teslim edildi
images

Şehzadeler'de büyük operasyon: 42 bin 534 sentetik hap ele geçirildi
images

Kepez mevkiinde patlayıcılarla kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kadem’in inovasyonda kadın bilgi merkezi: kadınların bilim ve üretimdeki rolü ülke için anahtar

Yedi gün sonra bulunan Ahmet Derin için son görev: cenaze ailesine teslim edildi

Son dakikada gelen gol sonrası Fenerbahçe tribünleri İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı

Oğuz Aydın'dan erken vuruş: Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde ilk sevinç

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi