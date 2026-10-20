Cizre'de kurstan ayrılan 7 gündür kayıp olan Muhammed için arama sürüyor

Olayın gelişimi:

Şırnak’ın Cizre ilçesi Cafer-i Sadık Mahallesi'nde eğitim gören 14 yaşındaki Muhammed Gören, bulunduğu Cafer-i Sadık Yatılı Erkek Kur’an Kursundan ayrıldıktan sonra 7 gündür kendisinden haber alınamıyor. Muhammed, nüfus kaydı olarak Silopi'ye kayıtlı.

Aile, çocuğun eve dönmemesi üzerine emniyete kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama ve inceleme başlattı; aile üyeleri de kendi imkânlarıyla sokak sokak arama yapıyor.

Arama çalışmalarının kapsamı:

Emniyet güçleri, mahallede ve çevre bölgelerde arama faaliyetlerini sürdürüyor. Ailenin aldığı bazı ihbarlar üzerine yakınları, Mersin'e giderek orada da araştırma gerçekleştirdi fakat şu ana kadar kesin bir sonuca ulaşılamadı. Polis, gelen ihbarları değerlendiriyor ve kayıp çocuğun bulunması için çok yönlü inceleme yürütüyor.

Aramaların hem yerel kaynaklı duyumlara hem de güvenlik kameralarının incelenmesine dayandığı, aile ile koordinasyon halinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ailenin çağrısı:

Gözü yaşlı Gören ailesi, hayatından endişe duydukları evlatlarının bir an önce bulunması için yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım istedi. Aile, "Görenlerin insaniyet namına bildirmesini rica ediyoruz" diyerek, Muhammed'i görenlerin kolluk kuvvetleri veya aileye ulaşmasını talep etti.

Kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturma ve arama çalışmaları halen devam ediyor; yetkililer, gelen her ihbarı titizlikle araştırdıklarını belirtiyor.

MUHAMMED GÖREN 7 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYOR.