Cizre'de sağlık ekipleri meme kanserinde erken teşhise vurgu yaptı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre Devlet Hastanesi’nde düzenlenen farkındalık etkinliğinde vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin hayati önemi anlatıldı. Program, toplum sağlığını korumak ve kanser konusunda bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla organize edildi.

Etkinlikte verilen bilgiler:

Etkinlik kapsamındaki oturumlarda görev alan uzman sağlık personeli, erken tanının tedavi başarısını doğrudan etkilediğini vurguladı. Vatandaşlara; düzenli sağlık kontrollerinin aksatılmaması, tarama programlarına katılım ve kendi kendine meme muayenesi teknikleri hakkında uygulamalı ve görsel bilgiler sunuldu. Katılımcılara ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve Cizre Devlet Hastanesi ile işbirliği içinde sunulan tarama imkânları hakkında detaylar paylaşıldı.

Toplum çağrısı ve katılım:

Etkinlikte sağlık ekipleri, kanser riskini azaltmak ve hastalığı erken aşamada yakalamak için toplumun tarama programlarına düzenli katılmasını istedi. Yetkililer, özellikle belirti hissedildiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmasının önemini belirterek, düzenli kontrollerin yaşamı doğrudan etkileyebileceğini ifade etti. Halkın etkinliğe gösterdiği ilginin yoğun olduğu bildirildi.

CİZRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, CİZRE DEVLET HASTANESİNDE DÜZENLEDİKLERİ ETKİNLİKLE VATANDAŞLARA MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN HAYATİ ÖNEMİNİ ANLATTI.