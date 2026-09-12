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Girne'de batan Filo Jet'in yeni görüntüleri kırığın oluş zamanını gündeme taşıdı

Filo Jet'in sol kızağındaki kırığın yakın plan görüntüleri ortaya çıktı; kırığın ne zaman oluştuğu ve batışa etkisi teknik incelemeyle belirlenecek.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 23:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Girne'de batan Filo Jet'in yeni görüntüleri kırığın oluş zamanını gündeme taşıdı

Yeni görüntüler ne anlatıyor:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında 30 Ağustos tarihinde batan Filo Jet yolcu gemisine ait yeni görüntülerde, geminin sol kızağında meydana gelen kırığın yakın plan fotoğrafları yer aldı. Görüntüler, kırığın detaylarını ve çatlak hattının konumunu net şekilde gösterse de kırığın kazadan önce mi, batış sırasında mı yoksa deniz tabanına çarpma sonucu mu oluştuğu halen belirsizliğini koruyor.

Soruşturmanın odak noktaları:

Girne Kaza Mahkemesi'ne yansıyan soruşturma bulgularında, geminin teknik durumu, sefere elverişliliği, su alma ve batış süreci ile denetim ve sertifika kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtildi. Yeni görüntüler, teknik ekiplerin kırığın oluş nedenini ve kırığın geminin su almasıyla doğrudan ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğini değerlendirmesinde önemli bir delil olarak ele alınıyor.

Adli süreç ve kayıplar:

Soruşturmada 9 zanlı tutuklu bulunurken, polis ekipleri tarafından 295 kişinin ifadesi alındı. Mahkemeye verilen bilgiye göre, kara kutu olarak değerlendirilen cihazın bulunduğu yerin yaklaşık 554 metre derinlikte olduğu tespit edilmesine rağmen kara kutu henüz bulunamadı.

Faciada 14 kişi hayatını kaybetti, kayıp olan diğer 14 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yeni görüntülerin teknik inceleme raporlarıyla birlikte olayın seyrine ilişkin daha net bir tablo sağlayacağını belirtiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan &quot;Filo Jet&quot; yolcu...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan "Filo Jet" yolcu gemisine ilişkin yeni görüntülerde, geminin sol kızağında meydana gelen kırığın yakından çekilmiş görüntülerine ulaşıldı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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