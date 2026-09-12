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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga: üç şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan ikinci dalga operasyonda adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3'ü tutuklama, diğerleri ise adli kontrolle sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 23:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga: üç şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

kaşif kozinoğlu soruşturmasında ikinci operasyon:

Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen evraklar ile birlikte Silivri Adliyesine sevk edildi.

Operasyon, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın kapsamına binaen gerçekleştirildi.

savcılık işlemleri ve nöbetçi hakimliğe sevk:

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheliler hakkında farklı tedbir talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi. Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca hakkında tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Diğer şüphelilerden İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ve Neşrin Kaya için ise savcılık, yurt dışı çıkış yasağı ile imza şeklinde adli kontrol tedbirleri talep etti. Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan hakkında ise yalnızca yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk gerçekleştirildi.

Şüphelilerin hakimlik işlemleri halen devam ediyor; nöbetçi hakimliğin alacağı kararlar doğrultusunda tutuklama, adli kontrol veya başka tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı netlik kazanacak.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının 2&#039;nci dalga operasyonunda 3 şüpheli hakkında tutuklamaya...

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının 2'nci dalga operasyonunda 3 şüpheli hakkında tutuklamaya talebi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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