Ümraniyespor'da geri çekilme maliyeti: son dakikada puan kaybı

maç özeti

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip maçta öne geçmesine rağmen oyunu geride kabul etti; bu tavır son bölümde ağır bir maliyet yarattı.

maçın gelişimi:

Levent Açıkgöz, karşılaşmanın başlangıcında ilk 15 dakikanın iki takım için dengeli geçtiğini belirtti. Ümraniyespor golü bulduktan sonra oyuncuların tamamen geri çekildiğini ve psikolojik olarak topu rakibe bıraktıklarını söyledi. Bu savunmaya çekilme sonucu rakip ekip iki isabetli şutta iki gol