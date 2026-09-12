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Ümraniyespor'da geri çekilme maliyeti: son dakikada puan kaybı

Levent Açıkgöz, Ümraniyespor'un Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçta takımın geri çekildiğini ve son dakikalarda puan kaybettiklerini söyledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 23:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ümraniyespor'da geri çekilme maliyeti: son dakikada puan kaybı

maç özeti

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip maçta öne geçmesine rağmen oyunu geride kabul etti; bu tavır son bölümde ağır bir maliyet yarattı.

maçın gelişimi:

Levent Açıkgöz, karşılaşmanın başlangıcında ilk 15 dakikanın iki takım için dengeli geçtiğini belirtti. Ümraniyespor golü bulduktan sonra oyuncuların tamamen geri çekildiğini ve psikolojik olarak topu rakibe bıraktıklarını söyledi. Bu savunmaya çekilme sonucu rakip ekip iki isabetli şutta iki gol

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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