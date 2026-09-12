Gerede'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın beş saatte kontrol altına alındı

Gerede'de geri dönüşüm fabrikasında yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık beş saat sonra kontrol altına alındı. Yangının başladığı anda alevler fabrikanın geniş bir bölümünü sardı ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

yangının seyri:

Olay, saat 19.00 sıralarında tesis içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek ve yayılmayı engellemek amacıyla yoğun çalışmalar gerçekleştirdi; yaklaşık 5 saat süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

yaralananlar ve devam eden çalışmalar:

Olayda ilk belirlemelere göre 1 fabrika işçisi hafif şekilde yaralandı ve ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Bolu Valiliği'nin açıklamasında ayrıca yangında 2 kişinin daha yaralandığı bildirildi. Bölgede itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor; çevresel riskleri azaltmaya yönelik soğutma faaliyetleri sürdürülüyor.

Bolu Valiliği ve yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından hasar tespiti yapılacağını açıkladı.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDEKİ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGININ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA YAKLAŞIK 5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI. ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALAN EKİPLERİN SÖNDÜRME VE SOĞUTMA ÇALIŞAMALARI SÜRÜYOR.