Çocuklar gökyüzüne barışı taşıdı

Etkinlik ve amaçları:

Bilecik’te Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumunda düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğine öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Organizasyonun temel amacı, çocukların güvenli ve barış dolu bir ortamda oyun oynama hakkına dikkat çekmekti.

Etkinlikte öğrenciler; merhamet, kardeşlik, dayanışma, adalet ve barış gibi değerlere vurgu yapmak için uçurtmalarını birlikte havalandırdı. Uçurtmalar, çocukların özgürce oynayabildiği ve umut dolu bir gelecek dileğinin sembolü olarak gökyüzüne bırakıldı.

Yetkililerin açıklamaları:

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada "Uçurtmalar gökyüzünde, umutlarımız çocuklarımızla" diyerek bu tür çalışmaların çocuklarda farkındalık ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini belirtti.

Katılımcılar, etkinliğin hem yerel düzeyde farkındalık yaratmayı hem de çocuk hakları ve barış mesajlarını görünür kılmayı amaçladığını ifade etti. Etkinlik, sembolik eylemler aracılığıyla toplumda birlik ve güven temasını öne çıkardı.

BİLECİK'TE ÇOCUKLAR UÇURTMALARINI BARIŞ İÇİN UÇURDU