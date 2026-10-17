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Çocuklar Kayseri Bilimfest'te KAAN ve MEMATT maketleriyle yerli savunmayı keşfetti

Kayseri'de düzenlenen 8'inci BİLİMFEST'te çocuklar, KAAN ve MEMATT maketlerini yaparak yerli ve milli savunma teknolojilerini yakından tanıdı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Emre Koç

Çocuklar Kayseri Bilimfest'te KAAN ve MEMATT maketleriyle yerli savunmayı keşfetti

8'inci BİLİMFEST kayseri'de yerli teknoloji atölyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen 8'inci BİLİMFEST, bilim meraklısı çocuklar için zengin bir program sundu. Festivalde Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yetkilileri de stant açtı ve yerli savunma projelerini çocuklara tanıtma fırsatı verdi.

Standlar ve maket atölyeleri:

Etkinlik kapsamında çocuklar, Türkiye'nin ilk milli 5. nesil muharip savaş uçağı KAAN ile mekanik mayın temizleme teçhizatının MEMATT maketlerini yaparak ürünleri yakından tanıdı. Stantlarda görevli uzmanlar, maket yapımı sırasında ekipmanların özelliklerini ve hangi amaçlarla kullanıldığını anlattı; çocuklar hem el becerilerini geliştirdi hem de savunma teknolojileri hakkında doğrudan bilgi edindi.

Uygulamalı öğrenme ve oyunla eğitim:

ASFAT yetkilileri, çocuklara hem teknik bilgileri aktarırken hem de uygulamalı bir deneyim sunduklarını vurguladı. Etkinlikte yer alan açıklamada, "ASFAT olarak Kayseri Bilim Festivali’nde çocuklarımıza mekanik mayın temizleme teçhizatımızın maketini yaptırıyoruz. Çocuklar burada kendi MEMATT’larını inşa ediyorlar. Burada çocuklarımıza hem yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz MEMATT’ın nerelerde kullanıldığı, ne işe yaradığını anlatıyoruz hem de oyuncaklarını yapmış oluyorlar. Eğitmen ağabeyleri ve ablaları ile birlikte onlara destek oluyoruz. Kendilerine festivalden bir hediye bırakarak onları uğurluyoruz. Bir yandan da çocuklara kendimizin geliştirdiği Mavi Vatan Savunma Oyunumuzu tanıtıyoruz. Çocuklar oyunu yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz gemiler ile oynuyor. Oyunu da memnuniyetle oynadıklarını görüyoruz. Bizde bundan keyif alıyoruz" dedi.

Festivaldeki atölyeler, çocukların öğrenmeyi oyunla birleştiren yaklaşımlarla teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefledi. Etkinlik boyunca küçük katılımcılar, maketler ve simülasyonlar aracılığıyla yerli savunma projelerine dair somut deneyimler elde etti ve öğrendiklerini paylaşma imkânı buldu.

Çocuklar yerli ve milli ürünleri maketlerini yaparak tanıdı

Çocuklar yerli ve milli ürünleri maketlerini yaparak tanıdı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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