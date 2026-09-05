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Çocuklar suyla yıl boyu buluşuyor: Yüzme Bilmeyen Kalmasın'la güvenli başlangıç

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle minikler, uzman eğitmenlerle yıl boyunca yüzme öğrenip suya güvenle alışıyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çocuklar suyla yıl boyu buluşuyor: Yüzme Bilmeyen Kalmasın'la güvenli başlangıç

eğitimlerin kapsamı ve amacı:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında çocuklara yönelik yüzme eğitimleri yıl boyunca aralıksız devam ediyor. Projenin temel amacı, miniklerin suyla tanışmasını sağlamak ve onların temel yüzme becerilerini güvenli biçimde kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Eğitimler, suya alışma çalışmalarıyla başlayıp yüzme tekniklerinin öğretilmesine kadar uzanan kademeli bir program çerçevesinde planlanıyor. Programda çocukların fiziksel gelişimi, su içinde güvenliği ve özgüvenlerinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

eğitmen kadrosu ve uygulama:

Uygulamalı derslerde alanında uzman eğitmenler görev alıyor. Bu eğitimlerde çocukların suya karşı korkusunu azaltmaya yönelik aktiviteler, temel nefes kontrolü ve yüzme hareketlerinin öğretilmesi gibi uygulamalar öne çıkıyor. Eğitmenlerin gözetiminde yapılan çalışmalar, hem beceri gelişimine hem de güvenli davranışların kazanılmasına odaklanıyor.

kayıt ve katılım bilgileri:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme öğrenmek isteyen çocukları projeye katılmaya davet ediyor. Eğitimlere kayıt yaptırmak isteyenler başvurularını e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Proje ile daha fazla çocuğun yüzme öğrenmesi ve suyla güvenli bir şekilde buluşması hedefleniyor.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “YÜZME BİLMEYEN KALMASIN”...

(ARŞİV FOTO) - AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “YÜZME BİLMEYEN KALMASIN” PROJESİ KAPSAMINDA ÇOCUKLARA YÖNELİK YÜZME EĞİTİMLERİ YIL BOYUNCA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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