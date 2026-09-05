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Elazığspor sezona taraftarsız giriyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 1. haftasında Sebatspor ile seyircisiz karşılaşacak; kadro tam, maç Pazar 19.00'da Tivibuspor'da.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığspor sezona taraftarsız giriyor

Seza Çimento Elazığspor ilk sınavına hazırlanıyor

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 1. haftasında Sebatspor ile karşılaşacak. Bordo-Beyazlı ekip yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanırken maç öncesi kampını tamamladı.

takımda sakatlık yok:

Sezonun ilk maçı öncesinde Elazığspor kadrosunda sakat futbolcu bulunmuyor, teknik ekip hazırlıkların eksiksiz sürdüğünü belirtti. Oyuncuların fiziksel durumu ve taktik çalışmaları planlandığı gibi ilerliyor.

maçın düzeni ve yayın bilgileri:

Müsabaka seyircisiz oynanacak. Karşılaşmayı Konya Bölgesi’nden Klasman Hakemi Burak Akdağ yönetecek. Maç, Pazar günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yapılacak ve Tivibuspor tarafından canlı yayınlanacak.

ELAZIĞSPOR SEZONA EVİNDE SEYİRCİSİZ MAÇLA BAŞLAYACAK

ELAZIĞSPOR SEZONA EVİNDE SEYİRCİSİZ MAÇLA BAŞLAYACAK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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