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Çocuklar Tarçın’ın kabuğuyla hayal kurdu, elleriyle salyangoz tasarladı

Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'ndeki etkinlikte çocuklar 'Tarçın’ın Kabuğu'nu etkileşimli okudu; hayal güçleriyle kendi salyangoz süslerini tasarladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 08:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çocuklar Tarçın’ın kabuğuyla hayal kurdu, elleriyle salyangoz tasarladı

Çocuklar Tarçın’ın kabuğuyla hayal kurdu, elleriyle salyangoz tasarladı

Aydın İl Halk Kütüphanesi Kitap Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinin kapıları küçük okurlara açıldı. Etkinlikte çocuklar, 'Tarçın’ın Kabuğu' adlı kitabı etkileşimli okuma yöntemiyle keşfetti ve sonra kendi tasarımlarını ortaya koydu.

Okuma süreci etkileşimli bir deneyim oldu:

Kitabın kahramanları üzerinden yürütülen tartışmalarda çocuklar düşüncelerini paylaştı, sorular yöneltti ve metnin duygusal yönleri üzerine sohbet etti. Etkileşimli okuma yaklaşımı, katılımcıların metinle bağ kurmasını sağlayarak dikkat ve empati becerilerinin öne çıkmasına yardımcı oldu.

El işi etkinliğiyle hayal gücü desteklendi:

Okuma bölümünün ardından çocuklar, hayal güçlerini kullanarak kendi salyangoz süslemelerini tasarladı. Farklı renk ve malzeme seçimleriyle ortaya çıkan çalışmalar, katılımcıların bireysel yorumlarını ve yaratıcılığını yansıttı. Oluşan eserler hem el becerilerinin hem de estetik algının gelişimine katkı sundu.

Etkinliğin amaçları arasında, kitap okuma alışkanlıklarının desteklenmesi ve kütüphanelerle çocuklar arasındaki bağın güçlendirilmesi yer aldı. Aydın İl Halk Kütüphanesi, benzer çocuk etkinliklerinin devam edeceğini duyurdu ve okurları yeni programlara katılmaya davet etti.

AYDIN ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR, “TARÇIN’IN KABUĞU” KİTABINI...

AYDIN ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR, “TARÇIN’IN KABUĞU” KİTABINI ETKİLEŞİMLİ OKUMA YÖNTEMİYLE KEŞFEDERKEN ARDINDAN KENDİ SALYANGOZ SÜSLEMELERİNİ TASARLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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