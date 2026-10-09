Dolar 49,3400 +0,12%
Euro 55,4143 +0,27%
Bist 12.251,73 +0,31%
Altın Gram 6.698,23 +1,58%
EUR/USD 1,1235 +0,17%
Brent Petrol 102,66 -1,55%
--°

Kars'ın meralarında alın teri: çobanlar üretimin belkemiği

Kars'ta çobanlar meralarda gün boyu sürülerine bakıyor; İl Tarım Müdürü Enver Aydın saha ziyaretinde üreticilerin çalışma koşullarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ın meralarında alın teri: çobanlar üretimin belkemiği

Kars'ta çobanlarla sahada inceleme

Kars'ta hayvancılığın ağır yükünü omuzlayan çobanlar, sürülerini meralarda otlatarak bölge ekonomisine katkı veriyor. Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, saha ziyaretleri kapsamında meralara inerek üreticilerin çalışmalarını yerinde gözlemledi ve çobanlarla bir araya geldi.

Çobanların günlük mesaisi

Sürülerinin başında saatlerce vakit geçiren çobanlar, hayvanların beslenmesi, gözetimi ve bakımını gün boyu üstleniyor. Meralarda yürütülen bu yoğun emek, bölgedeki yetiştiricilik faaliyetlerinin sürekliliği açısından belirleyici rol oynuyor. Ziyaret sırasında çobanlarla sohbet eden Aydın, saha koşullarını ve üreticilerin ihtiyaçlarını yakından takip etti.

saha ziyaretinin amaçları

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saha ziyaretlerinin, üreticilerle doğrudan iletişim kurulmasına ve meralardaki çalışma şartlarının tespitine katkı sağladığı vurgulandı. Kurumun paylaşımında yer alan ifadede, "Her sürünün başında bir emek, her emeğin ardında bir alın teri var. Üretimin olduğu her yerde bu emeğin yanındayız" denildi.

Gerçekleştirilen temaslar, hem çobanların günlük zorluklarını görünür kılmayı hem de yerinde tespitlerle destek ve yönlendirme ihtiyaçlarını belirlemeyi hedefliyor. Aydın'ın saha çalışmaları, yerel üreticilerin emeklerinin tanınması ve sektöre ilişkin uygulamaların saha koşullarına uygun şekilde şekillendirilmesine zemin hazırlıyor.

KARS’TA ÇOBANLAR SÜRÜLERİNİN BAŞINDA ALIN TERİ DÖKÜYOR(KARS-İHA)

KARS’TA ÇOBANLAR SÜRÜLERİNİN BAŞINDA ALIN TERİ DÖKÜYOR(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zirveye emekle yükselen: Halil Tepe'nin tepede bıraktığı iz
images

Milli Egemenlik Parkı’nda oyun ve dinlenme alanları modernize ediliyor
images

Bilecik'te imam-hatipler bir araya geldi: camilerin toplumsal rolü konuşuldu
images

Zembul kadın kooperatifiyle Tunceli mutfağı yeni kuşaklara ulaşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akıncı ilk atışta MGK ile hedefi tam isabetle vurdu

Milli Egemenlik Parkı’nda oyun ve dinlenme alanları modernize ediliyor

Bilecik'te emniyetin sahadaki uygulamaları yerinde değerlendirildi

Sivas'ta uzmanlardan ruh sağlığına erken müdahale çağrısı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor