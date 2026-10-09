Kars'ın meralarında alın teri: çobanlar üretimin belkemiği

Kars'ta çobanlarla sahada inceleme

Kars'ta hayvancılığın ağır yükünü omuzlayan çobanlar, sürülerini meralarda otlatarak bölge ekonomisine katkı veriyor. Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, saha ziyaretleri kapsamında meralara inerek üreticilerin çalışmalarını yerinde gözlemledi ve çobanlarla bir araya geldi.

Çobanların günlük mesaisi

Sürülerinin başında saatlerce vakit geçiren çobanlar, hayvanların beslenmesi, gözetimi ve bakımını gün boyu üstleniyor. Meralarda yürütülen bu yoğun emek, bölgedeki yetiştiricilik faaliyetlerinin sürekliliği açısından belirleyici rol oynuyor. Ziyaret sırasında çobanlarla sohbet eden Aydın, saha koşullarını ve üreticilerin ihtiyaçlarını yakından takip etti.

saha ziyaretinin amaçları

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saha ziyaretlerinin, üreticilerle doğrudan iletişim kurulmasına ve meralardaki çalışma şartlarının tespitine katkı sağladığı vurgulandı. Kurumun paylaşımında yer alan ifadede, "Her sürünün başında bir emek, her emeğin ardında bir alın teri var. Üretimin olduğu her yerde bu emeğin yanındayız" denildi.

Gerçekleştirilen temaslar, hem çobanların günlük zorluklarını görünür kılmayı hem de yerinde tespitlerle destek ve yönlendirme ihtiyaçlarını belirlemeyi hedefliyor. Aydın'ın saha çalışmaları, yerel üreticilerin emeklerinin tanınması ve sektöre ilişkin uygulamaların saha koşullarına uygun şekilde şekillendirilmesine zemin hazırlıyor.

KARS’TA ÇOBANLAR SÜRÜLERİNİN BAŞINDA ALIN TERİ DÖKÜYOR(KARS-İHA)