Ekim ayının ritüeli: binler Şeyh Bube Türbesi'nde yedi asırlık geleneği yaşattı

Şeyh Bube Türbesi'nde ekim buluşması

Batman'ın Gercüş ilçesi Boğaz köyündeki Şeyh Bube Türbesi, bu yıl da ekim ayında yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu. Bölge halkı ile çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi, köyü doldurarak türbe çevresinde buluştu. Yerel kaynaklar ve katılımcılar, geleneksel anma töreninin kesintisiz şekilde yaklaşık 700 yıldır sürdüğünü belirtti.

Etkinlik ve ritüeller:

Ziyaretçiler türbe önünde dualar edip Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi; alan, manevi bir atmosferle doldu. Ailelerin bir araya geldiği törenlerde kurbanlar kesildi ve toplu ibadetler gerçekleştirildi. Katılımcılar, tören boyunca sohbetler, hatimler ve dua listeleriyle geleneksel ritüelleri yerine getirdiğini ifade etti. Bir ziyaretçi, "Her yıl ekim ayında burada toplanıyoruz; büyüklerimizden devraldığımız gelenekleri yaşatıyoruz" diye konuştu.

Tarihsel bağ ve yerel anlatılar:

Yerel anlatılarda, bölgedeki olaylara atfen İslam ordusunda yer alan 366 sahabenin şehit düştüğü bilgisi sıkça dile getirildi; bu tarihsel vurgu, anma törenlerinin toplumsal bağını güçlendiriyor. Köy sakinleri, törenlerin sadece dinsel bir buluşma değil, aynı zamanda kuşaklar arası bağların pekiştiği bir sosyal etkinlik olduğunu vurguladı.

Etkinlik, köy ekonomisine de hareketlilik getirdi; ziyaretçiler konaklama, yemek ve ulaşım ihtiyaçlarıyla bölge esnafına destek sundu. Yerel organizatörler, törenlerin düzenli biçimde sürdürülmesi için koordinasyon sağladıklarını ve geleneksel uygulamaların korunmasının önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak, Boğaz köyündeki Şeyh Bube Türbesi'ndeki ekim buluşması, hem inanç pratiklerinin hem de toplumsal hafızanın canlı tutulduğu bir toplantı olarak öne çıkıyor. Yüzlerce yıl önce başlayan bu uygulama, bugün de binlerce katılımcıyla sürdürülebilirliğini koruyor.

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİ BOĞAZ KÖYÜNDEKİ ŞEYH BUBE TÜRBESİ, HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA EKİM AYINDA ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI. YAKLAŞIK 700 YILDIR KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLEN GELENEK KAPSAMINDA, BÖLGE HALKI VE ÇEVRE İL İLE İLÇELERDEN GELEN BİNLERCE KİŞİ TÜRBEDE BİR ARAYA GELDİ.