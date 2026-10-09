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Cizreli öğretmen sokaklarda kaybolan zanaatkarların yüzünü karakalemle canlandırıyor

Görsel sanatlar öğretmeni Yafes Turhan, 45 dakikalık karakalem çalışmalarıyla unutulmaya yüz tutan ustaları habersizce çizip eserlerini hediye ediyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Cizreli öğretmen sokaklarda kaybolan zanaatkarların yüzünü karakalemle canlandırıyor

Cizre sokaklarında bir sanat pratiği

Cizre ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Yafes Turhan, ders dışı zamanlarını sokaklarda geçirdiği karakalem çalışmalarıyla değerlendiriyor. Zanaatkarları habersizce, yaklaşık 45 dakikalık çalışmalarla çiziyor ve ortaya çıkan portreleri armağan ediyor. Turhan'ın amacı hem ustaların değerini görünür kılmak hem de kaybolmaya yüz tutan meslekleri hafızaya taşımak.

çalışma yöntemi ve psikolojik etkileri:

Turhan, etkinliği anlatırken şu ifadeleri kullanıyor: "Görsel sanatlar öğretmeniyim. Bunun yanı sıra boş vakitlerimde sokak sanatçılığı, yani Urban Sketchers adıyla anılan bir sanat etkinliği yapıyorum. Sanat etkinliğimiz şöyle, esnaf kesiminden birçok arkadaşımız, amcalarımız olur. Onlara güzel bir şekilde haberleri olmadan, uzaktan, anı yakalayarak yaptıkları işin o figür halini en güzel şekilde karakalem tekniğiyle yansıtıyoruz. Bunun hem bireysel hem psikolojik hem de toplumsal anlamda faydaları var elbette. Karşı tarafın değer görülme hissi, bunun yanı sıra farkındalık gibi unsurlar etkili olabiliyor. O anlamda hem ben mutlu oluyorum hem karşı taraf mutlu oluyor"

unutulan meslekler ve küçük sürprizlerin anlamı:

Turhan, eserlerini hediye ederek esnafın yüzünde küçük ama anlamlı bir tebessüm bıraktığını söylüyor. Çalışmada ön plana çıkan meslekler arasında telkari, marangozluk, bakırcılık, sarraflık gibi geleneksel zanaatlar yer alıyor ve Turhan bu sanatların bugün artık azaldığını vurguluyor.

Öğretmen, bu projeyi hem kişisel tatmin hem de toplumsal farkındalık yaratma aracı olarak görüyor; ustaların "asırlık" emeklerini kağıda dökmenin ve anı teslim etmenin, sokaktaki yabancılaşmayı kıran küçük bir jest olduğunu belirtiyor.

Unutulmaya yüz tutan meslek ustaları Cizreli öğretmenin kalemiyle yeniden hayat buluyor

Unutulmaya yüz tutan meslek ustaları Cizreli öğretmenin kalemiyle yeniden hayat buluyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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