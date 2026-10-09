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Bayburt'ta eğitim projeleri için yeni yol haritası

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen ARGE proje toplantısında yürütülen ve planlanan eğitim projelerinin uygulama süreçleri değerlendirildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bayburt'ta eğitim projeleri için yeni yol haritası

Bayburt ARGE proje toplantısı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, eğitim alanında yürütülen ve planlanan projelerin ele alındığı ARGE Proje Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman liderliğinde projelerin mevcut durumu ve uygulama süreçleri masaya yatırıldı.

Gündem ve değerlendirmeler:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin katılımıyla yapılan görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projelerin yanı sıra Bayburt genelinde gerçekleştirilen ve planlanan proje çalışmaları değerlendirildi. Katılımcılar projelerin uygulama aşamalarını, belirlenen hedefleri ve izleme mekanizmalarını paylaştı.

Uygulama ve koordinasyon:

Toplantıda projelerin okullara ve öğrencilere daha etkin yansıtılması ile çalışmaların planlı ve koordineli yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Uygulama süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunlar ele alındı ve çözüm odaklı öneriler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerin sonunda, yürütülen projelerin takibi, raporlanması ve yeni dönemde uygulanacak adımlar için ARGE birimi ile okullar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine karar verildi. Toplantı, proje uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik somut adımların planlanmasıyla sona erdi.

BAYBURT&#039;TA ARGE PROJE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

BAYBURT'TA ARGE PROJE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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