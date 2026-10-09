Çığ gibi talep: İzmir'de cağ kebabı coşkusu

Erzurum Tanıtım Günleri'nde cağ kebabı ön plana çıktı

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu tarafından Çiğli'de düzenlenen 'Erzurum Tanıtım Günleri', kentten gelen lezzet ve kültür öğelerini Egelilerle buluşturdu. Etkinlik alanında kent yemekleri, el sanatları ve yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu; ziyaretçiler arasında en fazla ilgi çeken ürünlerin başında cağ kebabı geldi. Organizasyonun dördüncü gününde alana akın eden binlerce kişi, hem tadım yaptı hem de Erzurum mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu.

Gündüz lezzet, akşam müzik şöleni:

Gün boyu süren tadım ve stant ziyaretlerinin ardından program akşam saatlerinde ünlü sanatçı Merve Özbey konseriyle devam edecek. Organizasyon için heyecanlı olduklarını söyleyen Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, hafta içi olmasına rağmen yoğunluğun iyi olduğuna dikkati çekti ve "Allah’a şükür yoğunluğumuz çok iyi. Erzurum’a gösterilen ilgi harika" ifadelerini kullandı. Salmanoğlu, bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek protokol açılışına Milli Eğitim Bakanı, bürokratlar ve milletvekillerinin katılacağını, ziyaretçi sirkülasyonunun 300 bin ila 500 bin kişiye ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Ustaların hazırlık ve lezzet sırları:

Cağ kebabı tezgâhlarını Erzurum'dan gelen ustalar işletiyor; ustalar festival süresince yaklaşık 5 ton (60 bin adet) cağ kebabı satmayı hedeflediklerini aktardı. Esnafın memnuniyetine vurgu yapan Salmanoğlu, fiyatların da aşağı çekildiğini ve özellikle 260 liraya cağ kebabı sunduklarını söyledi. "Dolu dolu, halis muhlis kuzu eti sunuyoruz. Cağ ustalarımız doğrudan Erzurum’dan geldi" dedi.

Ustalardan Fırat Küçük, cağ kebabının esasının kuzu eti olduğunu ifade ederek, kuzunun but, kol ve kaburga kısımlarının kullanıldığını, sert yerler ve kuyruk yağının tercih edilmediğini aktardı. Küçük, eti odun ateşinde pişirdiklerini ve fazla baharat kullanmayarak etin orijinal lezzetinin ön plana çıkarıldığını vurguladı. "Eti yediğinizde o orijinal et lezzetini alıyorsunuz" dedi ve cağ kebabının artık geniş kitlelerce bilindiğini, bunun kendilerine gurur verdiğini belirtti.

Beş yıldır bu işi yapan bir başka kebap ustası Emre Dursun ise şişlerin kuzunun kol ve but kısmından hazırlandığını, marinasyon sonrası etin dolapta dinlendirildiğini ve talebe bazen yetişemediklerini söyledi. Dursun, ilk kez tadım yapanların da olduğunu, ilginin çok güzel ve malzemenin lezzetinin beğenildiğini ekledi.

Ziyaretçiler arasında festival için İstanbul'dan gelenler ve Erzurum lezzetini uzun süre görmeyenler de vardı. Cağ kebabını en son iki yıl önce Erzurum'da yiyen ziyaretçi Sevgi Zemirhan, kebabı çok sevdiğini ve festivale kebap yemek için geldiğini ifade etti. Etkinlik, yerel mutfağın tanıtılması ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından dikkat çeken bir buluşma olmaya devam ediyor.

ERZURUM DERNEKLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ZAKİR SALMANOĞLU