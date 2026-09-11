Çocuklara afet bilinci: oyunla öğrenme ve uygulamalı eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Silifke Sosyal Yaşam Merkezi içinde yer alan Silifke Çocuk Kampüsü çocuklara afet farkındalığı kazandırmak için uygulamalı bir eğitim programı düzenledi. Etkinlik, çocukların yaş gruplarına uygun yöntemlerle hem teorik bilgi edinmelerini hem de pratikte deneyim kazanmalarını hedefledi.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar:

Eğitimde afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet çantasının önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara afet çantası içinde bulunması gereken malzemeler ayrıntılı olarak anlatıldı ve çocuklar kendi çantalarını hazırlayarak öğrendiklerini pekiştirme imkânı buldu.

Deprem sırasında hayati öneme sahip olan Çök-Kapan-Tutun hareketi eğitmenler tarafından uygulamalı gösterildi; çocuklar anlatılan adımları eğitmen eşliğinde pratik yaparak öğrendi. Bu uygulamalar, teorik bilgilerin davranışa dönüşmesini sağlamak amacıyla oyun ve görsellerle desteklendi.

Doğa Atölyesi öğretmeninin yaklaşımı:

Doğa Atölyesi öğretmeni Hasibe Deveci, kampüste çocukların çevre ve hayata ilişkin farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Deveci, 'Burada çocukların çevre farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda afet farkındalığı eğitimi verdik' dedi ve etkinliklerin çocukları korkutmadan, onlara uyum sağlamayı öğretecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

Deveci uygulamalar hakkında, 'Çök-kapan-tutun uygulamasının özellikle deprem afetinde önemli olduğunu aktardık ve uygulamalı olarak gösterdik. Öte yandan afet çantası da hazırladık. Sadece deprem özelinde değil, bir afet olduğunda yanlarında neler bulunması gerekiyorsa onları konuştuk ve çocuklar da burada afet çantaları hazırladılar' ifadelerini kullandı.

Kampüsün amacı ve devam eden çalışmalar:

Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çocuk Kampüsü'ndeki atölye ve farkındalık çalışmalarının çocukları günlük yaşam becerileri konusunda desteklemeyi amaçladığını belirtti. Sanattan spora, mutfaktan kamp hayatına kadar farklı alanlarda düzenlenen etkinliklerle çocukların deneyim kazanmasına önem verildiği, afet farkındalığı gibi hayati konularda da bilinçlendirici programların süreceği aktarıldı.

Program, çocukların bilgi edinmesinin ötesinde uygulamayla öğrenmelerine olanak sağlayarak olası afet anlarında daha hazırlıklı ve soğukkanlı hareket etmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİLİFKE ÇOCUK KAMPÜSÜ’NDE DÜZENLENEN AFET FARKINDALIĞI EĞİTİMİYLE, ÇOCUKLARA MUHTEMEL BİR AFET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE AFET ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER TEORİK VE UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI.