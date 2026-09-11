Çocuklarda erken ergenlik işaretleri: ailelerin dikkat etmesi gerekenler

Erken ergenlik nedir ve neden fark edilmeli:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özge Yüce, ergenlik döneminin bazı çocuklarda normalden daha erken başlayabildiğini ve bunun aileler tarafından fark edilmesinin önemli olduğunu belirtiyor. Erken ergenlik, kız çocuklarında 8 yaşından, erkek çocuklarında 9 yaşından önce başlayan ergenlik bulgularıyla değerlendirilir.

Hangi belirtiler erken ergenliği işaret eder:

Doç. Dr. Yüce, erken dönemde gözlemlenebilecek bulguları şöyle sıraladı: "Kız çocuklarında meme gelişiminin başlaması, koltuk altı ve genital bölgede kıllanma, hızlı boy uzaması gibi bulgular, erkek çocuklarında ise testis ve penis büyümesi, kıllanma, ses kalınlaşması ve hızlı büyüme gibi değişiklikler erken ergenlik açısından değerlendirilmelidir. Bu belirtilerin çocuğun yaşına göre erken ortaya çıkması durumunda bir çocuk endokrinolojisi uzmanına başvurulması önemlidir."

Bu işaretlerin bir veya birkaçının tek başına görülmesi her zaman gerçek erken ergenlik anlamına gelmeyebilir; bu nedenle gözlem ve uzman değerlendirmesi gereklidir.

Boy uzaması, kemik yaşı ve erişkin boy potansiyeli:

Yüce, erken ergenlikte çocukların başlangıçta yaşıtlarından daha hızlı boy atabileceğini ancak bunun kalıcı fayda sağlamayabileceğini vurguluyor. "Ergenlik hormonlarının erken dönemde devreye girmesi büyüme hızında artışa neden olabilir. Ancak kemiklerin olgunlaşması da hızlandığı için büyüme plakları daha erken kapanabilir. Bu nedenle erken ergenlik yalnızca fiziksel değişiklikler açısından değil, çocuğun erişkin boy potansiyeli açısından da değerlendirilmelidir" dedi.

Bu bağlamda kemik yaşı değerlendirmesi ve büyüme hızının izlenmesi, çocuğun ilerideki boy potansiyelinin tahmini için önem taşır.

Değerlendirme ve takip önerileri:

Doç. Dr. Yüce ailelere, çocuklarında yaşıtlarına göre belirgin ve erken fiziksel değişiklikler fark etmeleri halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiyesinde bulunuyor. "Bazı çocuklarda yalnızca tek bir ergenlik bulgusu görülebilir ve bu durum her zaman gerçek erken ergenlik anlamına gelmeyebilir. Önemli olan çocuğun büyüme hızı, fiziksel gelişimi ve kemik yaşı gibi birçok parametrenin birlikte değerlendirilmesidir. Gerektiğinde hormon testleri ve diğer tetkiklerle sürecin nedeni araştırılır" ifadelerini kullandı.

Son olarak Yüce, "Erken tanı, çocuğun gelişim sürecinin doğru şekilde değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda uygun tedavinin planlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle ailelerin çocuklarının boy ve kilo gelişimini takip etmeleri, erken ergenlik belirtilerini gözlemlemeleri ve şüpheli bir durumda uzman görüşü almaları önemli" diyerek düzenli takip ve uzman yönlendirmesinin altını çizdi.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ UZMANI DOÇ. DR. ÖZGE YÜCE