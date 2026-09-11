Çöpte çıkan 128 parça eser yüzünden müze ile hurdacı arasında anlaşmazlık

buluntu ve teslim:

Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir beş ay önce hurdalıkta toplama yaparken çok sayıda tarihi nitelikte materyal buldu. Özdemir, bulduklarını jandarma aracılığıyla yetkililere teslim etti.

Yapılan envanterde eserin 128 parça olduğu, bunların arasında 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası ve 1 madeni para bulunduğu belirlendi. Özdemir, eserlerin ekonomik değerinin yüzde 20'sinin kendisine ödeneceği bilgisini alarak teslimat yaptı.

ödeme süreci ve itiraz:

Oluşturulan komisyonun tayin ettiği bedel, Özdemir için yetersiz bulundu. Komisyon tarafından belirlenen ödeme 30 bin TL olarak açıklandı; Özdemir bu tutara itiraz etti.

İtirazın ardından yeni bir komisyon kurulması teklif edildi ve bu süreç için Özdemir'den 16 bin TL talep edildi. Kendisine para talep edilmesine tepki gösteren Özdemir, durumu kamuoyuyla paylaştı.

Mehmet Özdemir konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Gürün Belediye Geri Dönüşüm Tesisi tarafıma aittir, işletmesini biz yapmaktayız. Bundan yaklaşık 5 ay önce tesisimizde 128 parça tarihi eser bulduk. Vatandaşlık görevimiz olarak bulduğumuz eserleri jandarma aracılığı ile Sivas Müze Müdürlüğüne teslim ettik. Müze Müdürlüğü tarafından bulduğumuz eserlerin belirli bir değerinin tarafıma verileceği söylendi. Fakat 128 parça tarihi esere 30 bin TL fiyat biçtiler ve "itiraz etmek istiyorsan sen bize 16 bin TL ver üst komisyon kuralım" dediler. Bize verdikleri bir asgari ücret üstüne de itiraz edince 16 bin TL istiyorlar. Biz ceza da yatsak, iki müze memuru bize üstten konuşsa da biz devletimize küsmeyiz. Gerekenin yapılmasını bekliyoruz.'

Taraflar arasında henüz resmi bir uzlaşma sağlanmadı; Özdemir, talebin adil şekilde değerlendirilmesini beklediğini ifade etti.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE HURDACILIK YAPAN BİR VATANDAŞ, ÇÖPLÜKTE BULDUĞU 128 PARÇALIK TARİHİ ESERİ YETKİLİLERE TESLİM ETTİ. 30 BİN LİRALIK ÖDÜLE İTİRAZ EDİNCE YENİ KOMİSYON OLUŞTURULMASI İÇİN KENDİNDEN 16 BİN LİRA İSTENDİ.