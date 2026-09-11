Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.833,63 -0,77%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Çöpte çıkan 128 parça eser yüzünden müze ile hurdacı arasında anlaşmazlık

Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacı Mehmet Özdemir çöplükte bulduğu 128 parçalık tarihi eseri müzeye teslim etti; 30 bin TL'lik ödül ve yeni komisyon için 16 bin TL talebi tartışma yarattı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Çöpte çıkan 128 parça eser yüzünden müze ile hurdacı arasında anlaşmazlık

buluntu ve teslim:

Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir beş ay önce hurdalıkta toplama yaparken çok sayıda tarihi nitelikte materyal buldu. Özdemir, bulduklarını jandarma aracılığıyla yetkililere teslim etti.

Yapılan envanterde eserin 128 parça olduğu, bunların arasında 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası ve 1 madeni para bulunduğu belirlendi. Özdemir, eserlerin ekonomik değerinin yüzde 20'sinin kendisine ödeneceği bilgisini alarak teslimat yaptı.

ödeme süreci ve itiraz:

Oluşturulan komisyonun tayin ettiği bedel, Özdemir için yetersiz bulundu. Komisyon tarafından belirlenen ödeme 30 bin TL olarak açıklandı; Özdemir bu tutara itiraz etti.

İtirazın ardından yeni bir komisyon kurulması teklif edildi ve bu süreç için Özdemir'den 16 bin TL talep edildi. Kendisine para talep edilmesine tepki gösteren Özdemir, durumu kamuoyuyla paylaştı.

Mehmet Özdemir konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Gürün Belediye Geri Dönüşüm Tesisi tarafıma aittir, işletmesini biz yapmaktayız. Bundan yaklaşık 5 ay önce tesisimizde 128 parça tarihi eser bulduk. Vatandaşlık görevimiz olarak bulduğumuz eserleri jandarma aracılığı ile Sivas Müze Müdürlüğüne teslim ettik. Müze Müdürlüğü tarafından bulduğumuz eserlerin belirli bir değerinin tarafıma verileceği söylendi. Fakat 128 parça tarihi esere 30 bin TL fiyat biçtiler ve "itiraz etmek istiyorsan sen bize 16 bin TL ver üst komisyon kuralım" dediler. Bize verdikleri bir asgari ücret üstüne de itiraz edince 16 bin TL istiyorlar. Biz ceza da yatsak, iki müze memuru bize üstten konuşsa da biz devletimize küsmeyiz. Gerekenin yapılmasını bekliyoruz.'

Taraflar arasında henüz resmi bir uzlaşma sağlanmadı; Özdemir, talebin adil şekilde değerlendirilmesini beklediğini ifade etti.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE HURDACILIK YAPAN BİR VATANDAŞ, ÇÖPLÜKTE BULDUĞU 128 PARÇALIK TARİHİ ESERİ...

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE HURDACILIK YAPAN BİR VATANDAŞ, ÇÖPLÜKTE BULDUĞU 128 PARÇALIK TARİHİ ESERİ YETKİLİLERE TESLİM ETTİ. 30 BİN LİRALIK ÖDÜLE İTİRAZ EDİNCE YENİ KOMİSYON OLUŞTURULMASI İÇİN KENDİNDEN 16 BİN LİRA İSTENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyşehir'de tarladan sofraya gıda güvenliği için kapsamlı denetim
images

Kayseri'de üniversite güvenliğinde tedbirler masaya yatırıldı
images

Kapadokya'da tatilcilere yeni deneyim: aronya hasadı
images

Yeni eğitim yılı güvenliği Gökmen Çiçek başkanlığında ele alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de üniversite güvenliğinde tedbirler masaya yatırıldı

Kapadokya'da tatilcilere yeni deneyim: aronya hasadı

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında

Okula bir eşit başlangıç: Mersin’den 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı