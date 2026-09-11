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gölcük'te okul bahçeleri yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Gölcük Belediyesi, eğitim yılı öncesinde okulların bahçelerinde yıkama, bakım ve seksek çizimlerini yenileyerek öğrencilere temiz ve düzenli ortam sundu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Selin Yıldız

gölcük'te okul bahçeleri yeni eğitim yılına hazırlanıyor

okul bahçelerinde yıkama ve düzenleme çalışmaları yapıldı

Gölcük ilçe genelinde, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul bahçelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, bahçelerdeki zeminleri yıkayıp temizlerken, çevresel düzenlemeler ve küçük onarımlar ile alanları kullanıma hazır hale getirdi.

çalışmanın kapsamı:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okul bahçelerinde yıkama ve temizlik çalışmalarını yürütürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ise bakım ve düzenleme işlerini tamamladı. Ayrıca öğrencilerin teneffüslerde kullanacağı seksek alanlarının çizimleri yenilenerek oyun alanlarının güvenliği ve görünümü iyileştirildi.

başkanın değerlendirmesi:

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yapılan çalışmaları değerlendirirken öğrencilerin öğrenme ortamlarının niteliğine vurgu yaptı. Sezer, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılına temiz, sağlıklı ve güzel ortamlarda başlamalarını önemsiyoruz. Bu anlayışla okullarımızın bahçelerinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

Belediye yetkilileri, yapılan düzenlemelerin eğitimin kalitesine dolaylı katkı sağlayacağını belirterek, okulların açılışına kadar benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Velilere ve eğitim çalışanlarına daha güvenli ve düzenli bir çevre sunmak amaçlandı.

GÖLCÜK &#039;TE OKULLARIN BAHÇELERİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE TEMİZLENİP BAKIMDAN...

GÖLCÜK 'TE OKULLARIN BAHÇELERİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE TEMİZLENİP BAKIMDAN GEÇİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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