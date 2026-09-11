Bozdoğan'da gece denetimleriyle hijyen ve mevzuat gözetimi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen gece denetimlerinde işletmelerin hijyen, gıda güvenliği ve alkollü içecek satışına ilişkin mevzuata uyumu incelendi. Denetimlerin amacı, ilçede halk sağlığının korunması ve işletmelerde güvenilir hizmet sunulmasının sağlanması olarak açıklandı.

Denetimi yürüten kurumlar ve kapsamı:

İlçede yapılan çalışmalara Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile kaymakamlığa bağlı ilgili kurumlar katıldı. Ekipler, eğlence ve dinlenme mekânlarının genel hijyen şartlarını, gıda güvenilirliğini ve alkollü içecek satışına ilişkin mevzuata uygunluğunu yerinde kontrol etti.

Halk sağlığı ve işletme sorumlulukları:

Denetimlerde, işletmelerin rutin temizlik uygulamaları, gıda saklama koşulları ve satış belgelerinin uygunluğu gibi başlıklar değerlendirildi. Yetkililer, bu tür kontrollerin halk sağlığını koruma ve işletmelerde standart hizmet sunumunu sağlamada etkili olduğunu vurguladı.

Yetkililer ayrıca, denetimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek işletme sahiplerinin mevzuata uyum göstermesinin önemine dikkat çekti. Denetimlerin sürdürülmesiyle birlikte tüketicilere daha güvenilir hizmet sunulması hedefleniyor.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNE YÖNELİK GECE DENETİMLERİNDE İŞLETMELERİN HİJYEN, GIDA GÜVENLİĞİ VE ALKOLLÜ İÇECEK SATIŞINA İLİŞKİN MEVZUATA UYGUNLUĞU KONTROL EDİLDİ.