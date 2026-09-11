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Kocaeli encümeni gürültü sınırını aşan işletmeye 419 bin 509 lira ceza uyguladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümeni, izin verilen ses düzeyini aşan bir işletmeye 419 bin 509 TL idari para cezasını onayladı; denetimler sürecek.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kocaeli encümeni gürültü sınırını aşan işletmeye 419 bin 509 lira ceza uyguladı

encümen toplantısı ve görüşülen gündemler:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, kent yönetimine ilişkin 98 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetleri, İmar ve Şehircilik ile Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlıklarından gelen konular ele alındı ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında hem rutin idari işler hem de kent yaşamını doğrudan etkileyen denetim sonuçları yer aldı. Encümen, gelen raporlar ve sunulan öneriler ışığında işlemlerin yürütülmesine karar verdi.

denetim ve cezanın ayrıntıları:

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir işletmenin izin verilen ses düzeyini aştığı ve çevreyi rahatsız ettiği tespit edildi. Yapılan ölçümler ve tespitler sonucunda işletmeye uygulanan 419 bin 509 TL idari para cezası büyükşehir encümeni tarafından onaylandı.

gelecek denetimler ve uygulama:

Encümen toplantısında yetkililer, kent genelinde gürültü denetimlerinin sürdürüleceğini ve kurallara uymayan kişi ve kuruluşlara yönelik idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini vurguladı. Kararın hem ihlalin giderilmesine hem de benzer vakaların önlenmesine yönelik bir uyarı niteliği taşıdığı belirtildi.

Alınan kararlar çerçevesinde ilgili birimlerin uygulama ve takip süreçlerini yürütmeye devam edeceği bildirildi.

KOCAELİ’DE GÜRÜLTÜ SINIRINI AŞARAK ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİĞİ TESPİT EDİLEN BİR İŞLETMEYE 419 BİN 509...

KOCAELİ’DE GÜRÜLTÜ SINIRINI AŞARAK ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİĞİ TESPİT EDİLEN BİR İŞLETMEYE 419 BİN 509 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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