Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.833,63 -0,77%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Canik'te Soğuksu dönüşümünde öncelik can güvenliği

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektarda 741 riskli binanın yıkılacağını ve ilk etapta 656 bağımsız bölüm inşa edileceğini açıkladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Canik'te Soğuksu dönüşümünde öncelik can güvenliği

Canik Belediyesi sahada: kentsel dönüşümde hız

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede depreme dayanıklı ve güvenli şehir yapısı oluşturmak için Soğuksu Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Sahada yürütülen uygulamalarla hem riskli yapıların bertaraf edileceğini hem de yeni yaşam alanlarının oluşturulacağını vurguladı.

Projenin ölçeği ve hedefleri:

Sandıkçı, Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mahallede depreme karşı dayanıksız 741 binanın yıkımının tamamlanacağını ve projenin 17,5 hektarlik bir alanda yürütüldüğünü aktardı. Projenin ilk etabında 656 deprem dayanıklı bağımsız bölümün yapımına başlanacağı belirtildi.

Vatandaş güvenliği ve sosyal yaşam:

Başkan Sandıkçı, vatandaşların yaşam güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Canik'imizde büyük dönüşümü sürdürüyoruz" dedi. Kentsel dönüşümle yalnızca binaların yenilenmediğini, aynı zamanda yeni sosyal yaşam alanları ve güçlü ulaşım ağı gibi donatılarla yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Belediye yetkilileri, yıkım ve inşa süreçlerini eş zamanlı planlayarak can güvenliğini tehdit eden yapıların hızla ortadan kaldırılmasına odaklandıklarını belirtiyor. Sandıkçı, projenin ilerleyişiyle hem güvenli konutlara hem de sosyal donatılara kavuşulacağını söyledi.

Uygulama süreci ve iletişim:

Çalışmaların uygulama safhasında saha denetimleri ve eş zamanlı altyapı planlaması ön planda tutuluyor. Belediye, proje alanındaki süreçleri takip ederek mahalle sakinleriyle iletişimi sürdürmeyi ve dönüşümün etaplar halinde şeffaf biçimde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Sandıkçı'nın açıklamaları, Soğuksu'daki dönüşümün kapsamlı ve çok boyutlu bir şehirleşme hamlesi olduğunu gösteriyor. Belediye, "Eser ve hizmet seferberliğiyle durmak, yorulmak bilmeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" sözleriyle projeyi kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, DEPREME DAYANIKLI VE GÜVENLİ ŞEHİR YAPISI İÇİN SAHADA...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, DEPREME DAYANIKLI VE GÜVENLİ ŞEHİR YAPISI İÇİN SAHADA OLDUKLARINI BELİRTEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA KARARLILIKLA DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi
images

Samsun'da şehir hastanesi açılışına coşkulu karşılama sözü
images

Bölgesel yeşil elektrik vizyonu: elektriğin TANAP'ı önerisi
images

Diyarbakır Sur'da cuma namazı sonrası Hakan Fidan'a yoğun ilgi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de üniversite güvenliğinde tedbirler masaya yatırıldı

Kapadokya'da tatilcilere yeni deneyim: aronya hasadı

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında

Okula bir eşit başlangıç: Mersin’den 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı