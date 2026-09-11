Canik'te Soğuksu dönüşümünde öncelik can güvenliği

Canik Belediyesi sahada: kentsel dönüşümde hız

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede depreme dayanıklı ve güvenli şehir yapısı oluşturmak için Soğuksu Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Sahada yürütülen uygulamalarla hem riskli yapıların bertaraf edileceğini hem de yeni yaşam alanlarının oluşturulacağını vurguladı.

Projenin ölçeği ve hedefleri:

Sandıkçı, Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mahallede depreme karşı dayanıksız 741 binanın yıkımının tamamlanacağını ve projenin 17,5 hektarlik bir alanda yürütüldüğünü aktardı. Projenin ilk etabında 656 deprem dayanıklı bağımsız bölümün yapımına başlanacağı belirtildi.

Vatandaş güvenliği ve sosyal yaşam:

Başkan Sandıkçı, vatandaşların yaşam güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Canik'imizde büyük dönüşümü sürdürüyoruz" dedi. Kentsel dönüşümle yalnızca binaların yenilenmediğini, aynı zamanda yeni sosyal yaşam alanları ve güçlü ulaşım ağı gibi donatılarla yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Belediye yetkilileri, yıkım ve inşa süreçlerini eş zamanlı planlayarak can güvenliğini tehdit eden yapıların hızla ortadan kaldırılmasına odaklandıklarını belirtiyor. Sandıkçı, projenin ilerleyişiyle hem güvenli konutlara hem de sosyal donatılara kavuşulacağını söyledi.

Uygulama süreci ve iletişim:

Çalışmaların uygulama safhasında saha denetimleri ve eş zamanlı altyapı planlaması ön planda tutuluyor. Belediye, proje alanındaki süreçleri takip ederek mahalle sakinleriyle iletişimi sürdürmeyi ve dönüşümün etaplar halinde şeffaf biçimde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Sandıkçı'nın açıklamaları, Soğuksu'daki dönüşümün kapsamlı ve çok boyutlu bir şehirleşme hamlesi olduğunu gösteriyor. Belediye, "Eser ve hizmet seferberliğiyle durmak, yorulmak bilmeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" sözleriyle projeyi kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, DEPREME DAYANIKLI VE GÜVENLİ ŞEHİR YAPISI İÇİN SAHADA OLDUKLARINI BELİRTEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA KARARLILIKLA DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.