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Çocuklarda geniz eti büyümesi konuşma ve uykuyu etkileyebilir

Geniz eti büyümesi, çocuklarda burun tıkanıklığı, uyku bozuklukları, işitme ve konuşma gelişimini etkileyebilir; tedavi her vakada cerrahi gerektirmez.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çocuklarda geniz eti büyümesi konuşma ve uykuyu etkileyebilir

Geniz eti çocuk sağlığını nasıl etkiler:

Liv Hospital Vadistanbul Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Arzu Yasemin Korkut, çocuklarda sık rastlanan geniz eti büyümesinin yalnızca burun tıkanıklığına yol açmadığını, aynı zamanda uyku kalitesi, işitme ve konuşma gelişimini de etkileyebildiğini vurguluyor. Sürekli ağızdan nefes alma, uzun süren burun tıkanıklığı, uyku sırasında solunum problemleri ve işitme güçlüğü, geniz eti büyümesinin izlenmesi gereken başlıca belirtileri arasında sayılıyor.

Belirtiler ve gelişim üzerine etkiler:

Geniz eti büyüğü olan çocuklarda burundan geçen havanın engellenmesi; kapalı, genizden gelen bir konuşma biçimine neden olabilir. Orta kulakta sıvı birikimi ve buna bağlı işitme kaybı görülen çocuklarda ise konuşma ve dil gelişiminde dolaylı gecikmeler ortaya çıkabilir. Ayrıca kronik geniz akıntısı ve sürekli ağızdan soluma, çocuğun ağız kokusu şikâyetlerine katkıda bulunabilir. Prof. Dr. Korkut, bu tür şikâyetlerin uzun süre göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Alerji, tanı ve tedavi yaklaşımı:

Korkut, alerjik rinitin geniz ve burun bölgesinde kronik inflamasyona yol açarak mevcut şikâyetleri artırabileceğini ancak 'geniz etine alerji neden olmaz' ifadesini hatırlatıyor. Alerjisi olan çocuklarda önce alerjinin kontrol altına alınmasının önem taşıdığını, bazı durumlarda medikal tedavi ile burun tıkanıklığının belirgin biçimde azalabildiğini söylüyor. Medikal seçenekler arasında burun yıkama, alerji tedavisi ve steroidli burun spreyleri yer alır; uygun yanıt alınamazsa cerrahi değerlendirme gündeme gelebilir.

Tedavi kararı verilirken yalnızca dokunun büyüklüğüne bakılmaması, çocuğun günlük yaşamının ve şikâyetlerinin nasıl etkilendiğinin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Cerrahi müdahale, belirgin ve sürekli burun tıkanıklığı, ağız solunumu, uyku sırasında solunum bozukluğu veya apne, tekrarlayan ya da kalıcı orta kulak sıvısı ve buna bağlı işitme sorunları ile bazı kronik rinosinüzit olgularında düşünülür.

Uzman uyarısı ve ailelere öneriler:

Prof. Dr. Korkut çocuklarda geniz etinin büyüyebildiğini ancak ilerleyen yaşlarda küçülme eğilimi gösterdiğini, bununla birlikte 'nasıl olsa küçülecek' düşüncesiyle ciddi belirtilerin yıllarca bekletilmemesi gerektiğini belirtiyor. Geniz etinin genellikle 5 yaşından sonra küçülmeye başladığına dikkat çekilirken, uzun süren burun tıkanıklığı, sürekli ağızdan nefes alma, uyku esnasında solunum bozukluğu ve işitme sorunlarının erken dönemde değerlendirilmesinin olası komplikasyonları önlemek ve en uygun tedaviyi belirlemek açısından hayati olduğu vurgulanıyor.

ARZU YASEMİN KORKUT

ARZU YASEMİN KORKUT

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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