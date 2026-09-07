Çocuklarda iğne korkusunu azaltan bilgisayar kontrollü anestezi

Çocuklarda iğne korkusuna dijital çözüm

Maltepe Özel Ersoy Hastanesi diş hekimi Hakan Peker, pedodontide yaygın olan iğne korkusunun bilgisayar kontrollü dijital anestezi ile önemli ölçüde azaldığını belirtiyor. Peker'e göre, yöntemin hem görsel kaygıyı hem de enjeksiyon sırasında hissedilen basıncı ortadan kaldırması, çocuk hastaların muayene ve tedavilere daha kolay uyum sağlamasını sağlıyor.

Dijital anestezinin çalışma prensibi:

Dijital anestezi, geleneksel elle uygulanan enjeksiyonlardan farklı olarak anestezik sıvının dokulara iletim hızını, miktarını ve basıncını bir mikroçip kontrollü yazılımla düzenliyor. Peker, uygulamanın temel farkını şöyle özetliyor: 'Genel kanının aksine, anestezi sırasında hissedilen ağrının ana sebebi iğnenin ucu değil; ilacın doku içerisine hızlı bastırılmasıyla oluşan doku içi basınç ve gerilmedir.'

Bu teknoloji hastanın doku direncini milisaniyeler içinde ölçer ve anestezik solüsyonu hastanın o anki doku hissiyatına göre son derece yavaş, damla damla ve sabit bir basınçla iletir. Sonuç olarak, doku gerilmesi ve 'yanma' hissi oluşmaz; çocuk ağrı eşiği aşılmadan kademeli olarak uyuşur.

Çocuklarda sağladığı avantajlar:

Peker, dijital anestezi cihazlarının uç kısımlarının geleneksel metal enjektörlere benzemediğini ve daha çok tükenmez kalem ya da küçük bir ölçüm çubuğu görünümünde olduğunu vurguluyor. Bu sayede çocuklarda 'iğne olacağım' imajı tetiklenmiyor ve görsel kaygı azalıyor.

Ayrıca bilgisayar kontrollü sıvı akışı sayesinde ilk temastan itibaren hissedilen acı veya sızı seviyesi neredeyse yok denecek kadar az oluyor. Geleneksel yöntemlerde sıkça görülen tüm çene, dudak ve dilde yaygın uyuşma yerine, dijital sistem yalnızca işlem yapılacak diş ve çevresindeki sınırlı alanı hedefliyor. Bu durum tedavi sonrası dudak ve yanakta uzun süreli hissizlik yaşanmasını engelliyor ve çocukların uyuşuk bölgeyi bilmeden ısırarak kendilerine zarar verme riskini azaltıyor.

Peker'in vurguladığı gibi, 'Ağrı hissetmeyen ve iğne görseliyle strese girmeyen çocuk hasta, tedaviye daha rahat uyum sağlar.' Bu uyum hekimlerin işlemlerini daha hızlı ve güvenle tamamlamasına olanak tanıyor ve erken yaşta ağrısız klinik deneyimi yaşayan çocuklarda ilerleyen yıllarda diş hekimi korkusunun (dentofobi) gelişme ihtimalini düşürüyor.

Ebeveynlere ve hekimlere sunduğu güven:

Uygulamanın hem ebeveynler hem de hekimler açısından güvenli bir alternatif olduğunu belirten Peker, kullanılan anestezik maddelerin içeriğinin geleneksel yöntemlerle aynı olduğunu; farkın yalnızca ilacın dokuya aktarılma biçiminde olduğunu söylüyor. Bu nedenle yöntem, çocuk bünyesi için güvenli kabul ediliyor.

Sonuç olarak dijital anestezi; çocukların hekimle güvene dayalı pozitif bağ kurmasını kolaylaştırıyor, ebeveynlerin endişelerini azaltıyor ve diş tedavisinde konforu artırarak ağrı algısını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Peker, çocukluk döneminde atlatılan kaygıların yetişkinlikte sağlıklı ağız bakım alışkanlıklarının temelini oluşturduğunu hatırlatıyor.

MALTEPE ÖZEL ERSOY HASTANESİ DİŞ HEKİMİ HAKAN PEKER