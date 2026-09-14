Şehitkamil Belediyespor pgl'de istikrar ve üst lig hedefiyle yola çıktı

Şehitkamil Belediyespor pgl'de macerasına hazırlanıyor

2025-2026 sezonunu Bölgesel Amatör Lig'de 5. sırada bitiren Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, yeni adıyla bu sezon da Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)nde mücadele edecek. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve oyuncular sezon öncesi hazırlıklarını hızlandırırken kulüp başkanı İrfan Karakuzulu önceliklerini ve beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

başkanın öncelikleri ve kamp programı:

Başkan İrfan Karakuzulu, yeni sezonun takım için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Karakuzulu, sezon boyunca ortaya konulacak mücadelenin en önemli hedefinin üst lige yükselmek olduğunu belirtti. Bu hedef doğrultusunda teknik heyet ve futbolcularla birlikte yoğun bir çalışma programı uygulanacağını, tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

disiplin, mücadele gücü ve kulüp vizyonu:

Karakuzulu, Şehitkamil Belediyespor'un Gaziantep futbolundaki konumuna dikkat çekerek kulübün sportif başarısını daha ileriye taşımak istediklerini ifade etti. Yeni sezonda disiplinli, mücadele gücü yüksek ve hedefinden kopmayan bir takım oluşturmanın öncelik olacağını; bunun için saha içi performans kadar saha dışı hazırlığın da önem taşıdığını belirtti.

Kulüp yönetimi, kadro planlaması ve antrenman düzeninin yanı sıra oyuncuların mental hazırlığına da ağırlık verecek. Karakuzulu, Şehitkamil Belediyespor'un hak ettiği noktaya ulaşması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ve sezon boyunca istikrarlı bir grafik yakalamanın kilit rol oynayacağını söyledi.

2025-2026 SEZONUNU BÖLGESEL AMATÖR LİG’DE 5. SIRADA TAMAMLAYAN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BELEDİYESPOR, YENİ ADIYLA BU SEZON DA PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ’NDE (PGL) MÜCADELE EDECEK.