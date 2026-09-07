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Çocukların fikirleri Mersin'de prototipe dönüşüyor

Ufuk Mersin Projesi ile çocuk ve gençler 10 ay boyunca her ay farklı toplumsal sorunlara çözüm üretiyor, fikirlerini çalışan prototiplere dönüştürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çocukların fikirleri Mersin'de prototipe dönüşüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Ufuk Mersin Projesi', çocuk ve gençlerin yenilikçi fikirlerini somut çözümlere dönüştürmeyi amaçlayan uzun soluklu bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Nisan 2026'da başlayan program, katılımcılara sadece fikir üretme değil; fikirlerini prototip haline getirme, test etme ve uygulamaya hazırlama imkanı sunuyor.

projenin hedefleri:

Projede hedefler arasında gençlerin üretim ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yerel sorunlara uygulanabilir çözümler üretmek ve teknoloji tüketen değil teknoloji geliştiren bireyler yetiştirmek yer alıyor. 10 Aylık Fikir ve Prototip Geliştirme Maratonu formatında ilerleyen program, belediyenin geleceğe yönelik çalışmalarına genç fikirleri entegre etmeyi de amaçlıyor.

Program kapsamında her ay farklı bir tema ele alınıyor; enerji, çevre, su, deniz, toplumsal eşitlik, sağlık teknolojileri, ulaşım, afet, eğitim, tarım, dayanışma ve akıllı şehir gibi konular gençlerin odaklanacağı başlıklar olarak belirlendi. Her tema, atölye süreci ve ay sonu challenge etkinlikleri ile destekleniyor; bu sayede fikirler kısa zamanda çalışan prototiplere dönüşüyor.

temalar ve önemli duraklar:

Programın Ekim ayı teması ise uzay olarak açıklandı. Tarsus Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi sorumlusu Emre Aşkın, projenin uzay teması kapsamında NASA'nın düzenlediği proje yarışmasının ev sahipliğini yapacaklarını belirtti. Aşkın, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin bu organizasyona katılarak uzay temalı problemlere çözüm arayışları gerçekleştireceğini, geliştirilen projelerin NASA'nın sistemine yükleneceğini aktardı.

Projede eşitlik ve su kirliliği gibi temaların da yer alacağı, her ayın farklı yaş grupları ve başlıklarla yeniden kurgulanacağı vurgulanıyor. Programda 'Genç Kaşifler' başlığıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 'Genç Geliştiriciler' başlığıyla lise ve üniversite öğrencileri yer alıyor.

başvuru ve katılım bilgileri:

Kayıt olmak isteyenler, belediyenin çevrim içi başvuru kanalından işlem yapabiliyor. Başvurular için yönlendirme 'atolye.mersin.bel.tr' adresindeki Ufuk Mersin butonundan yapılıyor. Emre Aşkın, gençlerin hayal gücüne ve çözüm odaklı yaklaşımlarına güvendiklerini, belediyenin imkânlarını gençlerin kullanımına her zaman açmaya hazır olduklarını söyledi.

Projeye katılan çocuklar ve gençler, aylık temalar boyunca aldıkları eğitim ve uygulamalar sayesinde hem teknik hem de sosyal beceriler kazanıyor; ortaya çıkan prototipler yerel ihtiyaçlara yönelik somut öneriler sunuyor. Belediye yetkilileri, geliştirilen fikirlerin uzun vadede kent için uygulanabilir projelere dönüşmesini hedefliyor.

MERSİN’DE HAYATA GEÇİRİLEN ‘UFUK MERSİN PROJESİ’ İLE ÇOCUK VE GENÇLER, 10 AY BOYUNCA FARKLI...

MERSİN’DE HAYATA GEÇİRİLEN ‘UFUK MERSİN PROJESİ’ İLE ÇOCUK VE GENÇLER, 10 AY BOYUNCA FARKLI TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİP FİKİRLERİNİ ÇALIŞAN PROTOTİPLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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