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Çocukların kaleminden Filistin'e dayanışma

Kilis'te çocuklar ve vatandaşlar metrelerce kağıda çizerek Gazze'deki yaşıtlarına destek verdi; amaç farkındalık, dayanışma ve umut mesajı oluşturmak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çocukların kaleminden Filistin'e dayanışma

Kilis'te çocukların dayanışma buluşması:

Kilis'te çocuklar ve vatandaşlar, Filistinli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla metrelerce uzunluğundaki kağıda resimler çizdi. Etkinlik, Gazze'deki yaşıtlarına ses olma ve yapılan zulümlere dikkat çekme amacı taşıdı.

Gazze'deki çocukların durumu:

Etkinlik kapsamında konuşan Muhammed Keyyal Kutluca, Gazze'de çocukların savaşın, kayıpların ve ağır insani krizin ortasında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Kutluca, hayatını kaybeden, yaralanan ve ailesinden ya da okulundan ayrı kalan çocuklar için ev, aile, oyun ve geleceğin ulaşılması güç birer umuda dönüştüğünü ifade etti.

Çizgilerle gönderilen mesajlar:

Kutluca, Filistinli Çocuklar İçin Çiz etkinliğinin bir dayanışma buluşması olduğunu söyleyerek, 'Çocuklarımız bugün Gazzeli yaşıtları için özgürlüğü, güvenli evleri, yeniden açılan okulları ve bombaların olmadığı bir gökyüzünü resmediyor' ifadelerine yer verdi. Bir resmin savaşı durduramayacağını bildiklerini ancak bir çocuğun başka bir çocuk için eline kalem almasının vicdanın ve umudun yaşadığını gösterdiğini vurguladı.

Her çizgi, Filistinli çocukların yalnız olmadığını hatırlatan bir dayanışma mesajıdır.

Sizi görüyoruz. Sizi duyuyoruz. Sizi unutmadık mesajını ileten Kutluca, dileklerinin bütün çocukların savaş ve kayıpları değil, hayallerini ve geleceklerini konuşabilmesi olduğunu belirtti.

Kutluca, etkinliğe katılan çocuklara, ailelere, gönüllülere ve tüm katılımcılara teşekkür ederek Gazze'nin sesi olmaya ve Gazze'yi konuşmaya devam edeceklerini ifade etti.

KİLİS&#039;TE ÇOCUKLAR VE VATANDAŞLAR, FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA...

KİLİS'TE ÇOCUKLAR VE VATANDAŞLAR, FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA METRELERCE UZUNLUĞUNDAKİ KAĞIDA RESİMLER ÇİZDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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