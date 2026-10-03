Düzce'de gençlerle 5 kilometrelik doğa yürüyüşü

etkinliğin organizasyonu ve katılımcılar:

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında ortak bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte, Düzce GSB yurtlarında barınan öğrenciler öncelikli olmak üzere Düzceli gençler davet edildi ve katılımcılar Düzce Belediyesi tarafından yurtlarından alındı.

parkur, ikram ve dönüş düzeni:

Toplamda yaklaşık 150 genç ile doğa içinde planlanan 5 kilometrelik parkur yüründü. Yürüyüşe yurtlardan gelen öğrenciler ilk olarak Çakırlar İlkokulu çevresinde bir araya getirildi ve yürüyüş, Erguvan Sosyal Tesisleri'nde sona erdi. Etkinlik sonunda katılımcılara çay, simit ve kahvaltı ikram edildi; organizasyon ekipleri yürüyüşün ardından gençleri güvenli şekilde alındıkları noktalara geri bıraktı.

katılımcıların değerlendirmesi:

Gençler, doğa ile iç içe geçirilen günü olumlu bulduklarını belirterek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Müdürlük yetkilileri ise sportif ve sosyal etkinliklerle "Spor Şehri Düzce" mottosunu farklı kesimlerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

DÜZCE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZCE GSB YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜZCELİ GENÇLERİN KATILDIĞI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ. YAKLAŞIK 150 GENÇ, DOĞA İLE İÇ İÇE 5 KİLOMETRELİK PARKURDA YÜRÜYÜŞ YAPTI.