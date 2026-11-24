Kayseri'de geçmiş ve gelecek aynı sırada buluştu

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ilkokulunu okuduğu Sümer Osman Göksu İlkokuluna dönerek duygusal bir ziyaret gerçekleştirdi. Yıllar sonra aynı sıralara oturan Gülsoy, okulun koridorlarında ve öğretmen odasında geçmişin anılarını yeniden canlandırdı.

Öğrencilere yön veren öğütler:

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Gülsoy, eğitim hayatının önemine vurgu yaparak kendi deneyimlerinden kesitler paylaştı. Öğrencilere hayallerinin peşinden gitmeleri, kendilerine güvenmeleri, çok çalışmaları ve öğrenmeye olan meraklarını korumaları gerektiğini anlattı. Sohbetler sırasında çocukların hedef ve hayalleri dinlendi; gençlerle kurduğu temasta samimi bir atmosfer oluştu.

Gülsoy, öğrencilere özel olarak hazırladığı mektupları takdim etti ve çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektiren başkan, genç kuşakla doğrudan iletişim kurmanın önemini vurguladı.

Öğretmenlere vefa ve teşekkür:

Başkan Gülsoy, öğretmenlerin çocukların hayatına dokunan en kıymetli rehberler olduğunu ifade ederek başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Öğretmenlerin emek, sabır ve fedakârlıklarına dikkat çeken Gülsoy, onların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve öğretmenlere özel olarak kaleme aldığı mektubu paylaştı.

Ziyarette öğretmenlere gül ve hediyeler takdim edildi; bu jestler, okul topluluğunda karşılıklı saygı ve minnet duygusunu pekiştirdi.

Mezun olduğu okulda yeniden bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen Gülsoy, ziyaretin çocukluk hatıralarını canlandırdığını ve unutulmaz bir anı bıraktığını belirtti. Bu buluşma, geçmişin izleri ile geleceğin umutlarını aynı çerçevede birleştirerek hem öğrencilere hem de öğretmenlere moral ve motivasyon sağladı.

Başkanın dönüşü, yerel yönetim temsilcilerinin toplum bağlarını güçlendirmede birebir iletişimin önemini gösterdi; okul ziyaretleri hem sembolik hem de pratik düzeyde kuşaklar arası köprü kurdu.

ÖĞRENCİ OLARAK OTURDUĞU SIRALARA YILLAR SONRA KAYSERİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK DÖNEN ÖMER GÜLSOY; 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ SÜMER OSMAN GÖKSU İLKOKULUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.