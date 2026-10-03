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Yahyalı'da elma hasadı başladı: üreticiler ve emekçilerle dayanışma öne çıktı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hasat sezonu açıldı; üreticiler elma bahçelerinde yoğun çalışıyor. Başkan Esat Öztürk saha ziyaretleriyle destek verdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Emre Koç

Yahyalı'da elma hasadı başladı: üreticiler ve emekçilerle dayanışma öne çıktı

Yahyalı'da elma hasadı başladı:

Kayseri'nin önemli elma üretim merkezlerinden Yahyalı ilçesinde hasat sezonu açıldı. İlçe genelindeki bahçelerde üreticiler ve hasatta çalışan işçiler, olgunlaşan ürünleri toplamak için yoğun tempoda çalışmaya başladı.

Başkanın saha ziyaretleri:

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, hasatın ilk günlerinde üreticilerle ve işçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve kolaylık temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında çiftçilerle kısa sohbetler yapan Başkan Öztürk, sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulundu.

Elmanın yerel ekonomi ve sofralardaki yeri:

İlçede yetişen Yahyalı Elması, rengi, kokusu ve kendine özgü tadıyla öne çıkıyor. Hasadın başlamasıyla birlikte hem üretimde hem de yöresel ekonomide hareketlilik yaşanıyor; üreticiler ürünlerini toplamanın heyecanını ve beklentisini taşıyor.

Yahyalı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toprağın bereketini alın teriyle buluşturan çiftçilere ve emekçilere teşekkür edilerek tüm üreticilere hayırlı ve verimli bir hasat sezonu dileği iletildi.

TÜRKİYE&#039;NİN ÖNEMLİ ELMA ÜRETİM MERKEZLERİNDEN OLAN KAYSERİ&#039;NİN YAHYALI İLÇESİNDE ELMA HASADI...

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ELMA ÜRETİM MERKEZLERİNDEN OLAN KAYSERİ'NİN YAHYALI İLÇESİNDE ELMA HASADI BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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